Miroslava Montemajor, atkrativna voditeljka emisije posvećene Ligi šampiona na meksičkom "TNT Sportu" ukrala je slavu fudbalerima.

Prenosi mečeva najelitnijeg evropskog takmičenja pomno se prate, ali niko ne razmišlja o utakmicama i fudbalu, već o bujnom poprsju provokativne Miroslave.

Zanosna voditeljka iz Meksika Foto: Instagram

Zanosna 35-godišnja plavuša privlači ogromnu pažnju atraktivnim izgledom, ali i zavidnim poznavanjem fudbala. U emisijama često oblači haljine koje u prvi plan ističu njene obline. U centar pažnje dospela je u februaru ove godine kada je na svom Instagramu podelila stajling iz emisije uz komentar: "Neodoljiva sam. Mislim da ste bacili oko".

Ljudi su stvarno bacili oko, pa na Instagramu sada ima više od milion pratilaca.

Miroslava je svojevremeno bila proglašena za Mis Meksika. Od 2014. godine uspešno se bavi novinarstvom. Radila je za "TV Azteca Noreste" i imala je prliku da izveštava sa velikih događaja poput NFL Superboula. Radila je kasnije i za ESPN, a sada je zaštitno lice TNT Sporta.

