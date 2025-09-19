"Drago mi je što smo postigli dogovor o saradnji i radujem se prilici da budem deo tima FK Železničar. Brzo smo se dogovorili, a ono što je najbitnije jeste da ćemo dati sve od sebe da pomognemo Humanitarnoj organizaciji 'Srbi za Srbe' koja radi velike i značajne stvari za naš narod. Tokom ove sezone takmičarski ciljevi su najviši mogući i nadamo se da ćemo uskoro gledati Železničar u Prvoj ligi Srbije. Radujem se prvom treningu, upoznavanju sa saigračima i verujem da ćemo zajedno napraviti još mnogo humanitarnih akcija. Imao sam kratak susret sa trenerom Livajom, ekipi je potreban napadač nakon transfera Nikole Komazeca u inostranstvo, i nadam se da ću svojim igrama doprineti da se klub plasira u profesionalni rang takmičenja", rekao je Raduljica za klupski sajt.