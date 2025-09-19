KAKVO LUDILO! ČUVENI SRPSKI KOŠARKAŠ POSTAO FUDBALER! Potpisao je ugovor sa klubom, igraće napadača, a iza svega se krije fantastična priča!
Bivši košarkaški reprezentativac Srbije, Miroslav Raduljica, iznenadio je sportsku javnost nesvakidašnjim potezom.
On je odlučio da se oproba u fudbalu i potpisao je za Železničar iz Inđije. Da, dobro ste pročitali...
U dresu srpskoligaša nosiće broj 21, a ono što ovu priču čini još značajnijom jeste činjenica da će kompletan prihod od njegovog angažmana biti doniran u humanitarne svrhe, tačnije organizaciji "Srbi za Srbe".
"Drago mi je što smo postigli dogovor o saradnji i radujem se prilici da budem deo tima FK Železničar. Brzo smo se dogovorili, a ono što je najbitnije jeste da ćemo dati sve od sebe da pomognemo Humanitarnoj organizaciji 'Srbi za Srbe' koja radi velike i značajne stvari za naš narod. Tokom ove sezone takmičarski ciljevi su najviši mogući i nadamo se da ćemo uskoro gledati Železničar u Prvoj ligi Srbije. Radujem se prvom treningu, upoznavanju sa saigračima i verujem da ćemo zajedno napraviti još mnogo humanitarnih akcija. Imao sam kratak susret sa trenerom Livajom, ekipi je potreban napadač nakon transfera Nikole Komazeca u inostranstvo, i nadam se da ću svojim igrama doprineti da se klub plasira u profesionalni rang takmičenja", rekao je Raduljica za klupski sajt.
Tokom bogate košarkaške karijere, Miroslav Raduljica je nosio dresove brojnih renomiranih klubova, među kojima su Partizan, Crvena zvezda, Anadolu Efes, Alba, Panatinaikos i milanska Olimpija.
Takođe, okušao se i u NBA ligi, gde je nastupao za Milvoki Bakse i Minesotu Timbervulvse.