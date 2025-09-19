Slušaj vest

U subotu od 19 časova na stadionu u Humskoj Partizan će dočekati Crvenu zvezdu u okviru devetog kola Super lige Srbije.

Najtrofejniji trener crno-belih, Ljubiša Tumbaković, izneo je svoja očekivanja pred ovaj meč.

Zvezda je favorit, ali popularni Tumba veruje u novu generaciju Partizana.

"Nesumnjivo je da uloga favorita pripada Crvenoj zvezdi, da ona ima bolju ekipu, ali bez obzira na sve te atribute, derbi doživljavam potpuno drugačije od ostalih mečeva. Kvalitetniji sastav i bolja forma vam nikada nisu bili garancija u večitom derbiju. Verujem u novu Partizanovu generaciju koja se nametnuala načinom igre, rezultatima i posebnom dozom talenta. Pohvale prvenstveno idu na adresu kompletnog rukovodstva i naravno trenera, koji su prepoznali kvalitet i razvili strategiju koja je odavno morala da bude usmerena u tom pravcu. Smatram da će derbi biti veoma interesantan i krajnje neizvestan. Imam veliku želju da Partizanova deca ostvare rezultat", rekao je za "Meridian sport" Tumbaković.

Tumbaković je istakao da crno-beli imaju ogroman potencijal.

"Svi momci su talentom skrenuli pažnju na sebe. Privukli su publiku na stadion. Mnogo je potencijala iz našeg pogona, ali i momaka koji su stigli iz regiona – mahom iz Crne Gore. Oni su ozbiljna kapitalna vrednost Partizana. Zavređuju pažnji u zaslužuju pune tribine, da navijači budu uz mladost, elan i polet koji krase ovu ekipu".

Pohvalio je i rad trenera Srđana Blagojevića.

"Trener radi izvanredan posao. Naravno da mi se dopada. Nadam se da će strategija o kojoj govorim postati dugoročna. Blagojević je prepoznao potencijal i perspektivu. Predvodi momke na jako dobar način. Uvek ću biti na njegovoj strani, kao kolega, ali i kao neko ko je godinama bio deo kluba, neko ko je afirmisao veliki broj mladih igrača. Znam šta mladost i talenat Partizanove škole nose sa sobom. Srđan je ozbiljan trener, relativno mlad. Na najboljem je putu da afirmiše ono što je u čitavom jugoslovenskom fudbalu bilo prepoznatljivo, a to je naša škola".

Kurir sport/Meridian sport