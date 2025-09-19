BRĐANI ZAVRŠILI VELIKI POSAO! ZALOG ZA BUDUĆNOST! Andrija Miladinović potpisao profesionalni ugovor sa Čukaričkim
Paralelno sa jačanjem prvog tima, Čukarički vodi brigu i o Omladinskoj školi, pa je profesionalni ugovor sa klubom potpisao Andrija Miladinović.
„Zadovoljan sam, želeo bih najpre da se zahvalim urpavi kluba na ukazanom poverenju, naravno i saigračima i stručnom štabu. Već dve godine sam u Čukaričkom, ovde sam došao iz Crvene zvezde“, kazao je prilikom potpisivanja ugovora Miladinović, koji je potom dodao:
„Igram na poziciji prednjeg veznog, a cilj mi je da nastavim da napredujem i da uskoro postanem prvotimac Čukaričkog. Zbog toga sam i potpisao ugovor na tri godine, svoju budućnost vezujem za ovaj klub.“
Miladinović je karijeru počeo u Oleu iz Borče, bio je potom i član večitih beogradskih rivala, Partizana i Crvene zvezde.
„Često gledam mečeve prvog tima, posebnu pažnju obraćam na Uroša Miladinovića, za koga smatram da je sjajan igrač. A što se tiče fudbalskog idola, Lionel Mesi“, odgovorio je Miladinović.
Direktor omladinske škole Čukaričkog Goran Arnaut izrazio je zadovoljstvo zbog obavljenog posla.
„Perspektivan igrač, koji je svojim talentom, radom i odnosom zaslužio da potpiše profesionalni ugovor. Kapiten je selekcije, što već samo po sebi dovoljno govori, primer je ostalima, a pred njim je još dosta rada i dokazivanja, na svakom treningu i svakoj utakmici. Čukarički je klub koji brine o mladim igračima i koji će ovim momcima pružiti šansu, na njima, pa i na Miladinoviću je da tu šansu oberučke prihvate i da je iskoriste na najbolji mogući način“, kazao je Arnaut.