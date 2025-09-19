Slušaj vest

Srpski stručnjak neće moći da vodi taj tim u narednih mesec dana zbog odluke Disciplinske komisije Premijer lige Rusije da ga kazni zbog napada na sudiju.

Stanković je, podsetimo, na utakmici protiv Dinama iz Moskve, dobio žuti karton zbog prigovora nakon gola koji je njegov gol primio. Javna opomena nije smirila trenera koji je nastavio žustro da prigovora, pa je crveni karton bio jedini mogući ishod.

"Dobili smo dodatne izveštaje od dvojice sudija. Prvi je bio od sudije Jegorova, koji je u izveštaju pisao o Stankovićevom uvredljivom i nepristojnom rečniku. Takođe smo dobili izveštaj od rezervnog sudije. On je napisao da je čuo Stankovića kako izgovara psovku na srpskom jeziku nakon njegovog isključenja", rečeno je u saopštenju Disciplinske komisije.

Dejan Stanković je prisustvovao sastanku Disciplinske komisije i negirao je da je na pomenuti način vređao sudiju i istakao da je laž sve što mu je stavljeno na teret.

Ruski mediji navode da je Stanković rekao da pomenute uvredljive reči nisu u njegovom rečniku. Navodi se i da je bivši trener Crvene zvezde osporio ono što je glavni sudija Jegorov napisao, tvrdeći da nikada nije izrekao to što je napisano.

Takođe je objasnio da srpska reč koju je upotrebio nije uvredljiva i da je koristi na svim utakmicama u Srbiji. Treću reč iz izveštaja sudije protumačio je kao "kučkini sinovi".

Stanković takođe tvrdi da su svi navodi sudija laž, da nikoga nije uvredio niti psovao, ali se izvinio odboru.

Prilikom donošenja odluke o kazni Disciplinska komisija je uzela u obzir činjenicu da ovo nije prvi put da Stanković ima incident sa sudijama.

"Zbog toga što je ponovio delo, i uzimajući u obzir okolnosti, Stanković je suspendovan na mesec dana od obavljanja dužnosti trenera Spartaka u okviru svih takmičenja pod okriljem FS Rusije", potvrdio je šef Disciplinske komisije Grigorjanc.

