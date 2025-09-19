Bivši kapiten i prvi strelac reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić imenovan je za novog selektora fudbalske reprezentacije te zemlje, saopštio je Fudbalski savez Crne Gore.
Fudbal
SADA JE I ZVANIČNO: Mirko Vučinić novi selektor Crne Gore!
Slušaj vest
Mirko Vučinić, koji je od januara 2022. bio pomoćnik u stručnom štabu nacionalnog tima, nasledio je Roberta Prosinečkog i vodiće Crnu Goru do kraja tekuće godine.
Na klupi će debitovati u kvalifikacionim utakmicama protiv Farskih Ostrva, Gibraltara i Hrvatske, kao i u prijateljskom duelu sa Lihtenštajnom.
Nekadašnji napadač, prvi kapiten i strelac prvog gola za Crnu Goru, nakon završetka igračke karijere priključio se stručnom štabu reprezentacije, gde je započeo trenerski staž.
Izvršni odbor FSCG zahvalio je Prosinečkom na dosadašnjem radu u prethodne dve godine i poželeo mu uspeh u nastavku trenerske karijere.
Današnjim imenovanjem, Vučinić je postao osmi selektor u istoriji crnogorske reprezentacije.
(Beta)
Reaguj
Komentariši