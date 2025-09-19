Slušaj vest

Mirko Vučinić, koji je od januara 2022. bio pomoćnik u stručnom štabu nacionalnog tima, nasledio je Roberta Prosinečkog i vodiće Crnu Goru do kraja tekuće godine.

Na klupi će debitovati u kvalifikacionim utakmicama protiv Farskih Ostrva, Gibraltara i Hrvatske, kao i u prijateljskom duelu sa Lihtenštajnom.

Nekadašnji napadač, prvi kapiten i strelac prvog gola za Crnu Goru, nakon završetka igračke karijere priključio se stručnom štabu reprezentacije, gde je započeo trenerski staž.

Izvršni odbor FSCG zahvalio je Prosinečkom na dosadašnjem radu u prethodne dve godine i poželeo mu uspeh u nastavku trenerske karijere.

Današnjim imenovanjem, Vučinić je postao osmi selektor u istoriji crnogorske reprezentacije.

(Beta)

Ne propustiteFudbalSAVIĆEVIĆ SMENIO PROSINEČKOG! ROBI VIŠE NIJE SELEKTOR CRNE GORE: Dejo je izabrao i naslednika! On je veliko iznenađenje!
Robert Prosinec.jpg
FudbalHIT PRIČA O BIVŠEM REPREZENTATIVCU SCG: Igramo u 20 sati, on u 18.30 pojede pljeskavicu i onda pokida na terenu
vucia.jpg
FudbalŠAĆIRIJEV DVOGLAVI ORAO, FAULEROVA LINIJA, "ZAŠTO UVEK JA": NAJKONTROVERZNIJE proslave golova ikada: Na listi Vučinić i Đurovski!
screenshot-4.jpg
FudbalSLAVNOM CRNOGORCU PLENE VILE, STANOVE, VOZILA U ITALIJI! Vučinić u ozbiljnom problemu: Osuđen na DVE GODINE ZATVORA
h-50270846.jpg

Redar udario fudbalera Crvene zvezde Izvor: Kurir