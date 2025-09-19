Slušaj vest

Prvi ovosezonski duel dva najtrofejnija srpska kluba na programu je u subotu od 19 časova na stadionu Partizana, a možete ga gledati na kanalima Arene sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Crno-beli su prvi na tabeli sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva, što znači da bi crveno-beli pobedom u predstojećem duelu zauzeli vodeću poziciju na tabeli Super lige Srbije, čiji su aktuelni šampioni.

Foto: Kurir Sport, Srđan Stevanovic / Starsport.rs

Crvena zvezda i Partizan su i dve najbolje ofanzivne ekipe u dosadašnjem delu državnog prvenstva. Crveno-beli su do sada postigli ukupno 28 golova, od kojih su polovinu zabeležili na utakmicama protiv OFK Beograda i Železničara iz Pančeva (pobede od po 7:1), dok su crno-beli upisali 24 pogotka.

Partizan je na poslednjih 17 "večitih" derbija zabeležio samo jednu pobedu, i to u decembru 2023. godine kad su golove u trijumfu 2:1 postigli Bibras Natho i Mateus Saldanja. Crno-beli su svoju poslednju pobedu u "večitim" derbijima pre toga upisali tek u junu 2020. godine, a od tad je Crvena zvezda u međusobnim duelima pobedila devet puta (od toga jednom nakon boljeg izvođenja penala u finalu Kupa Srbije), uz sedam remija.

Ukoliko Partizan i Crvena zvezda odigraju nerešeno, trećeplasirana Vojvodina će imati priliku da se pobedom nad Novim Pazarom izjednači po broju bodova sa crno-belima.