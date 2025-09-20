Slušaj vest

Fudbalski klub TSC nastavlja da gradi budućnost oslanjajući se na mlade i talentovane igrače iz sopstvenih redova.

Sa ponosom objavljujemo da je naš perspektivni fudbaler Stefan Mladenović, koji je ujedno i član omladinske reprezentacije Srbije (U19), produžio ugovor sa klubom do leta 2028. godine.

Foto galerija iz Humske Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Ovaj potez predstavlja još jednu potvrdu jasne strategije kluba da se dugoročno radi na razvoju mladih fudbalera, koji u najboljem svetlu predstavljaju i svoj klub i nacionalni tim.

Mladenović je već stekao iskustvo igrajući na visokom nivou u dresu reprezentacije, gde je nedavno učestvovao i na memorijalnom turniru u Subotici, kada je omladinska selekcija Srbije u dramatičnom finalu osvojila trofej.

Produžetak saradnje do 2028. godine svedoči o obostranom poverenju – klub je prepoznao talenat i potencijal mladog igrača, dok je Mladenović pokazao rešenost da svoju karijeru gradi u dresu TSC-a.

