"Generalno, liga iz sezone u sezonu raste. Svake godine je bolja i kvalitetnija. U dosadašnjem toku sezone vidimo kvalitetan i atraktivan fudbal a primer za to je i poslednje kolo gde smo imali čak 32 pogotka na osam utakmica ili u proseku tačno četiti po utakmici. Koliko god to nekome delovalo kao neozbiljna izjava, ja zaista mislim da je naš fudbal kvalitetan, pogotovo u odnosu na region. Svi hvale hrvatsku ligu kao izuzetno zanimljivu i kvalitetnu, gde se prvak ne zna do poslednjeg kola. Ja imam suprotno mišljenje. Mislim da njihova liga nije kvalitetnija od naše. Jeste zanimljivija zbog neizvesnosti, ali mislim da se pobednik nije znao do poslednjeg kola ne zbog velikog kvaliteta vodeća tri kluba, već upravo suprotno – jer ta tri kluba nemaju konstantan, ozbiljan kvalitet. Dešavalo se nekoliko puta da sva tri kluba izgube u istom kolu od timova sa dna tabele. Činjenica da je prvak osvojio titulu sa šezdesetak procenata osvojenih bodova govori za sebe. Prošle sezone se stalno potencirao kvalitet hrvatske lige, a ja smatram da je naša dosta kvalitetnija", rekao je Pivić za "Telegraf".