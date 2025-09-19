Slušaj vest

Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao je da Vojvodina ima individualce koji u svakom momentu mogu da reše pobednika, ali da je optimista uoči utakmice sa Novosađanima u devetom kolu Super lige Srbije.

"Jedini su nas pobedili u prethodnom plej-ofu. To je za respekt, ali za respekt su i moji igrači. Zaslužili su ga radom, odnosom prema treningu i posvećenošću. Veliki sam optimista da će izaći u pravom svetlu i ritmu, bez obzira na kadrovske probleme. Verujem da ćemo odigrati dobro i zabeležiti povoljan rezultat protiv sjajnog tima", rekao je Gaćinović na konferenciji za novinare.

Novopazarce su tokom sedmice pojačali pozajmljeni igrači Dominik Sadi, Zoran Alilović i Stefan Stanisavljević, a nešto ranije i Luka Bijelović.

"Ako zbog povreda ne budu mogli da igraju Žulijus Eđike Opara, Skima Togbe i Emanuel King Sieh, verujem da će ih neke novajlije zameniti na pravi način. Na osnovu onoga što sam video, mislim da će nam biti pojačanja. Teško je očekivati da odmah budu u punoj formi, ali će biti u konkurenciji za sastav jer nemamo baš neki izbor", naveo je Gaćinović.

"Bitno mi je da su (Abdulaj) Sise i još neki nosioci u punom ritmu. Rastemo iz utakmice u utakmicu, ne računajući meč sa Crvenom zvezdom, što nije merilo. Oni su deset kopalja iznad svih ostalih u ovoj ligi. Osim IMT-a, kada smo se oporavljali od Evrope, sve ostalo smo odigrali na zavidnom nivou", dodao je on.

Vezni fudbaler Novog Pazara Abdulaj Sise, koji igra u sve boljoj formi, rekao je da respektuje kvalitet Novosađana.

"Spreman sam. Svi smo spremni za sutrašnju utakmicu. Igramo kući i cilj je da pobedimo. Mi smo celina, uvek sam tu za tim. Kad ja dobro igram, dobro igra i ekipa. Kad nisam u dobrom ritmu, loša je i ekipa", kazao je Sise.

Vojvodina je trenutno treća u Super ligi Srbije sa 17 bodova, dok je Novi Pazar peti sa 11 bodova.

