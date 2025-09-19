Slušaj vest

Nemanja Miletić, po vokaciji štoper, tokom karijere je nastupao i na poziciji desnog beka.

"Kad mi je istekao ugovor sa Volosom, imao sam dosta ponuda, pretežno iz inostranstva, ali Čukarički je bio najkonkretniji i najviše me želeo. Drago mi je da se posle tri godine vraćam u srpski fudbal", rekao je Miletić prilikom potpisivanja.

Iskusni fudbaler istakao je da će dati sve od sebe za rezultate kluba i da se neće buniti oko pozicije u timu.

"Ako me pitate šta više volim, bez dileme na mestu štopera. Ali, dobro sam se snalazio i na desnom beku, sve u cilju uspeha ekipe", naveo je.

Miletić je karijeru počeo u Slogi iz Kraljeva, a nastupao je još za Borac (Čačak), Vojvodinu, belgijski Vesterlo, Partizan, Al-Raed (Saudijska Arabija), Omoniju (Kipar) i grčki Volos.

U Super ligi Srbije odigrao je 161 utakmicu, postigao sedam golova i upisao devet asistencija, dok je nastupao i u evropskim takmičenjima. Tri puta je bio član reprezentacije Srbije.

