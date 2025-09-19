Slušaj vest

Supertalentovani Vuk Draškić na pragu je povratka u Crvenu zvezdu!

Draškić je prethodno otišao u OFK Beograd, ali se prema saznanjima "Meridian sporta" vratio na Marakanu i braniće za omladinsku selekciju Zvezde.

Vuk Draškić Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Www.crvenazvezdafk.com

Procenili su na Marakani da Draškić neće imati veliku minutažu pored Balše Popovića i Marka Alcevskog, što je bilo i očigledno prethodnih nedelja kada je branio za juniore sa Karaburme.

Želela su ga i dva kluba iz Superlige, ali do dogovora nije došlo, te će Draškić definitivno braniti pod komandom Nenada Milijaša.

Nedavno je Draškić na turniru Stevan Vilotić Ćele proglašen za najtalentovanijeg golmana. Rođen je 2007. godine i standardan je reprezentativac Srbije.

