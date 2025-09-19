Slušaj vest

Srpski reprezentativac je je za samo pola sata na terenu uspeo da postigne dva gola i upiše jednu asistenciju. Vlahović je tako spasio Juventus poraza u utakmici koja se završila rezultatom 4:4.

Pogotovo je upečatljivo što je Vlahović najzaslužniji za dva gola u nadoknadi kojim je Juventus izbegao već viđen poraz protiv Borusije Dortmund. Najpre je postigao treći gol, a potom sjajno asistirao za četvrti gol u poslednjim sekundima meča

Dušan Vlahović na utakmici protiv Borusije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Ricco / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Nagrada je otišla u ruke fudbalera Barselone Markusa Rašforda, jer je Englez postigao dva gola na utakmici protiv Njukasla i tako svom timu obezbedio tri boda na startu Lige šampiona.

Markus Tiram napadač Intera je takođe svojim golovima rešio pitanje pobednika na meču sa Ajaksom, dok je Fransisko Trinkao u dresu Sportinga uticao na pobedu protiv Kairata.

