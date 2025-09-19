ŠTA JOŠ VLAHOVIĆ TREBA DA URADI DA BI DOBIO NAGRADU? Velika nepravda prema Srbinu: Dva gola i asistencija nisu dovoljna za igrača nedelje u Ligi šampiona?!
Srpski reprezentativac je je za samo pola sata na terenu uspeo da postigne dva gola i upiše jednu asistenciju. Vlahović je tako spasio Juventus poraza u utakmici koja se završila rezultatom 4:4.
Pogotovo je upečatljivo što je Vlahović najzaslužniji za dva gola u nadoknadi kojim je Juventus izbegao već viđen poraz protiv Borusije Dortmund. Najpre je postigao treći gol, a potom sjajno asistirao za četvrti gol u poslednjim sekundima meča
Nagrada je otišla u ruke fudbalera Barselone Markusa Rašforda, jer je Englez postigao dva gola na utakmici protiv Njukasla i tako svom timu obezbedio tri boda na startu Lige šampiona.
Markus Tiram napadač Intera je takođe svojim golovima rešio pitanje pobednika na meču sa Ajaksom, dok je Fransisko Trinkao u dresu Sportinga uticao na pobedu protiv Kairata.