Slušaj vest

Veljko Milosavljević doskorašnji perspektivni štoper Crvene zvezde potpisao je nedavno za premijerligaša Bornmut.

Već na debiju protiv Brajtona Milosavljević je oduševio i zaslužio titulu najboljeg igrača na meču.

Veljko Milosavljević na utakmici protiv Brajtona Foto: Shaun Boggust / imago sportfotodienst / Profimedia, Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za njega je pun hvale i trener ovog kluba  Andoni Iraola.

- Milosavljević je na početku posmatran kao igrač za budućnost, ali posmatrajući ga tokom leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, postali smo uvereni da je on fudbaler za Bornmut - rekao je Iraola novinarima, čime je praktično nagovestio da će Srbin biti u startnoj postavi i na idućem meču protiv Njukasla.

Španac je rekao i da mu je u svemu pomogao Đorđe Petrović.

- Izgleda zrelo za svoje godine. Svakodnevno marljivo trenira i deluje prilično pouzdano na terenu. Na debiju nije izgledao nervozno na terenu, a tome su doprineli i saveti Petrovića, koji mu je takoreći stari brat - istakao je Iraola.

Ne propustiteFudbalLUDAČKA ENERGIJA I POSVEĆENOST POKREĆU CRVENU ZVEZDU: Nikola Jelić otkriva kako su napravili Milosavljevića i Maksimovića! I koliko će vredeti Kostov!
PHAL5543.JPG
FudbalSRPSKI REPREZENTATIVAC POMOGAO U TRANSFERU MILOSAVLJEVIĆA U BORNMUT: Otkrio sve detalje! Šta je Engleze zanimalo, kada je Veljko u pitanju
Đorđe Petrović, Nikola Milenković i Dušan Vlahović
FudbalOPROSTIO SE OD CRVENE ZVEZDE: Spakovao kofere i otišao sa Marakane!
FK Crvena zvezda
FudbalZVEZDA SE OPROSTILA OD MILOSAVLJEVIĆA: Crveno-beli emotinom objavom poželeli sreću perspektivnom štoperu!
CZ Zenit17.jpg

Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija Izvor: MONDO/Dušan Ninković