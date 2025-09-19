MILOSAVLJEVIĆ NIJE IGRAČ ZA BUDUĆNOST - ON JE FUDBALER ZA BORNMUT: Španac oduševljen mladim štoperom - pohvalio još jednog Srbina!
Veljko Milosavljević doskorašnji perspektivni štoper Crvene zvezde potpisao je nedavno za premijerligaša Bornmut.
Već na debiju protiv Brajtona Milosavljević je oduševio i zaslužio titulu najboljeg igrača na meču.
Za njega je pun hvale i trener ovog kluba Andoni Iraola.
- Milosavljević je na početku posmatran kao igrač za budućnost, ali posmatrajući ga tokom leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, postali smo uvereni da je on fudbaler za Bornmut - rekao je Iraola novinarima, čime je praktično nagovestio da će Srbin biti u startnoj postavi i na idućem meču protiv Njukasla.
Španac je rekao i da mu je u svemu pomogao Đorđe Petrović.
- Izgleda zrelo za svoje godine. Svakodnevno marljivo trenira i deluje prilično pouzdano na terenu. Na debiju nije izgledao nervozno na terenu, a tome su doprineli i saveti Petrovića, koji mu je takoreći stari brat - istakao je Iraola.