Veljko Milosavljević doskorašnji perspektivni štoper Crvene zvezde potpisao je nedavno za premijerligaša Bornmut.

Već na debiju protiv Brajtona Milosavljević je oduševio i zaslužio titulu najboljeg igrača na meču.

1/6 Vidi galeriju Veljko Milosavljević na utakmici protiv Brajtona Foto: Shaun Boggust / imago sportfotodienst / Profimedia, Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za njega je pun hvale i trener ovog kluba Andoni Iraola.

- Milosavljević je na početku posmatran kao igrač za budućnost, ali posmatrajući ga tokom leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, postali smo uvereni da je on fudbaler za Bornmut - rekao je Iraola novinarima, čime je praktično nagovestio da će Srbin biti u startnoj postavi i na idućem meču protiv Njukasla.

Španac je rekao i da mu je u svemu pomogao Đorđe Petrović.

- Izgleda zrelo za svoje godine. Svakodnevno marljivo trenira i deluje prilično pouzdano na terenu. Na debiju nije izgledao nervozno na terenu, a tome su doprineli i saveti Petrovića, koji mu je takoreći stari brat - istakao je Iraola.