SAVIĆEVIĆ O SMENI PROSINEČKOG I PROMOCIJI VUČINIĆA: Evo šta je rekao prvi čovek Fudbalskog saveza Crne Gore...
Robert Prosinečki dobio je otkaz zbog slabih rezultata Crne Gore koja je ostala bez šansi za plasman na Svetsko prvenstvo iduće godine.
"Verovatno se očekivalo ovako nešto posle slabih rezultata u poslednje dve utakmice, posle činjenice da smo izgubili šanse za plasman na Mundijal. Trenere drže i biraju rezultati, a uvek je lakše promeniti jednog čoveka nego više od dvadeset“, rekao je Savićević na konferenciji za medije, pa nastavio:
"Mi u Izvršnom odboru smo se opredelili za Mirka manje, više jednoglasno. On je čovek koji je igrama dao puno reprezentaciji, znam da je nastupao i pod bolovima i injekcijama. Odlučio je da se bavi trenerskim poslom, mada sam ja više voleo da dođe umesto mene na mestu predsednika“.
Do kraja kvalifikacija Crnu Goru očekuju dueli sa Hrvatskom, Farskim Ostrvima i Gibraltarom.