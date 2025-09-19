Slušaj vest

Novi trener Benfike, portugalski fudbalski stručnjak Žoze Murinjo, šokirao je javnost izjavom koju je dao o svom doskorašnjem klubu Fenerbahčeu.

Murinjo je u četvrtak zvanično predstavljen kao novi šef stručnog štaba portugalske Benfike u kojoj je pre 25 godina i započeo svoju trenersku karijeru.

Proslavljeni stručnjak vratio se trenerskom poslu tri nedelje nakon što je otpušten iz Fenerbahčea posle eliminacije upravo od Benfike u plej-ofu za Ligu šampiona.

Ove reči stigle su do Istanbula pa je ubrzo stigla i reakcija predsednika Fenerbahčea Alija Koča, koji je bio neprijatno iznenađen načinom kako se Murinjo poneo prema bivšem klubu.

"Murinjov odlazak nije bio lak, prihvatili smo ga kao člana porodice, ali reći da je dolazak ovde bila greška devalvira vrednosti njega kao trenera. Svi igrači koju su sezonu ranije imali 99 bodova u ligi sa njim su doživeli značajan pad. Kerem Artutoglu je postigao vrhunski gol, eliminacija od Benfike nije bila Murinjova greška", naveo je prvi čovek Fenerbahčea.

Podsetimo, Fener je prošle sezone ostao bez titule, ali je imao čak 15 bodova manje nego što je to bio slučaj ranije.