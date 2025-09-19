Slušaj vest

"Igrao sam dugo, za velike klubove i za svoju zemlju. Učio sam, pobeđivao, gubio i rastao. Fudbal mi je dao mnogo, sada je vreme da krenemo dalje. Ne zato što moram, već zato što sam spreman", rekao je Žerom Boateng u oproštajnom video snimku na svom Instagram nalogu.

Rođen u Berlinu, Boateng je prošao omladinsku školu Herte, a zatim je nastupao za HSV i Mančester siti, dok je od 2011. do 2021. godine bio član Bajerna.

Ovaj 37-godišnji fudbaler poreklom iz Gane u nastavku karijere igrao je za Lion, Salernitanu i LASK iz Linca.

"Zahvalan sam svim timovima, navijačima, ljudima koji su me podržavali, a pre svega porodici i deci. Uvek su bili uz mene", dodao je Boateng, uz slike koje prikazuju njegovu karijeru.

U dresu reprezentacije Nemačke odigrao je 76 utakmica. U Brazilu 2014. godine osvojio je Svetsko prvenstvo, a četiri godine ranije igrao je polufinale planetarne smotre.

Sa Nemačkom je dva puta igrao i polufinale Evropskog prvenstva, 2012. i 2016. godine.

Boateng je poslednjih godina bio u centru pažnje zbog suđenja za nasilje u porodici sa bivšom ženom, za dela koja su se dogodila 2018. godine.

U ponovljenom postupku Boateng je dobio opomenu i uslovnu kaznu od 200.000 evra.

(Beta)