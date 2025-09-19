Slušaj vest

Leče je u vođstvo doveo Tijago Gabrijel u petom minutu, da bi preokret i pobedu Kaljariju doneo Andrea Beloti u 33. i 71. minutu sa penala.

Srpski fudbaler Nikola Štulić igrao je ceo meč za Leče.

Kaljari na četvrtom mestu Serije A ima sedam bodova, a Leče je na poslednjem, 20. mestu, sa jednim bodom.

Tim sa Sardinije u sledećem kolu dočekuje Inter, dok Leče na svom terenu igra protiv Bolonje.

(Beta)

Ne propustiteFudbalMIROVALE MREŽE U VERONI: Kremoneze prekinuo trijumfalni niz na debiju Džejmija Vardija
Unai Nunjez
FudbalMODRIĆ PRVENCEM DONEO TRI BODA MILANU: Rosoneri srušili Bolonju, Pavlović igrao samo poluvreme!
profimedia-1037311013.jpg
FudbalVASILIJE ADŽIĆ U NADOKNADI ŠOKIRAO INTER! Sedam golova u spektakularnom "derbiju Italije" i velika pobeda Juventusa
Vasilije Adžić
FudbalKALJARI UPISAO PRVENAC U SERIJI A: Parma se ispromašivala i pretrpela poraz
Meč Kaljarija i Parme

Novi dresovi fudbalske reprezentacije Srbije Izvor: Kurir