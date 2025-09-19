Fudbaleri Kaljarija pobedili su na gostovanju Leče sa 2:1, u meču četvrtog kola italijanske Serije A.
BELOTI ZA PREOKRET I POBEDU KALJARIJA: Leče ostao bez bodova na svom terenu
Leče je u vođstvo doveo Tijago Gabrijel u petom minutu, da bi preokret i pobedu Kaljariju doneo Andrea Beloti u 33. i 71. minutu sa penala.
Srpski fudbaler Nikola Štulić igrao je ceo meč za Leče.
Kaljari na četvrtom mestu Serije A ima sedam bodova, a Leče je na poslednjem, 20. mestu, sa jednim bodom.
Tim sa Sardinije u sledećem kolu dočekuje Inter, dok Leče na svom terenu igra protiv Bolonje.
(Beta)
