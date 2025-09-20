Slušaj vest

Menadžer Mančester sitija, Pep Gvardiola, dao je izuzetno zanimljivu izjavu pred derbi sa Arsenalom u Premijer ligi.

Arsenal je ovog leta uložio ogroman novac u pojačanja, napravio izuzetno moćan tim i jedan je od glavnih favorita za titulu u Premijer ligi ove sezone. U nedelju (17.30) će na svom terenu u drebiju petog kola dočekati Mančester siti i ako je verovati kladionicama, favorit je za pobedu na tom meču.

Biće to novi duel fudbalskih znalaca i nekadašnjih saradnika Pepa Gvardiole i Mikela Artete.

"Želim da kažem svom prijatelju, Mikelu Arteti, ako osvoji titulu Premijer lige to će biti samo zbog uloženog novca, a ne zato što su on i njegovi igrači vredno radili!“, rekao Gvardiola na konferenciji za novinare i nastavio: „Isto kao i Liverpul! Ako Arne Slot ponovo osvoji titulu, to će biti zato što je ove godine potrošio mnogo novca, zar ne? Jer se to nije desilo samo Mančester Sitiju, zar ne? Dakle, svi to rade…", rekao je Gvardiola.

Poslednjih godina Gvardila je često bio na meti kritika zbog trošenja ogromnog novca na pojačanja. Mnogi su nipodaštavali uspehe "Građana" zbog velikih ulaganja, pa je rešio da uzvrati.

Arsenal je trenutno drugi na tabeli sa devet osvojenih bodova, dok Mančester siti, sa tri boda manje, zauzima osmu poziciju.

