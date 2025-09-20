Slušaj vest

Najpoznatiji ukrajinski fudbaler, Mihajlo Mudrik (24) rešio je da završi svoju fudbalsku karijeru i posveti se drugom sportu - atletici!

Kada je Čelsi u januaru 2023. godine izdvojio neverovatnih 100 miliona evra za Mudrika, činilo se da je pred Ukrajincem blistava fudbalska karijera.

Jedan od najvećih promašaja u istoriji Čelsija.

Niko nije mogao da zamisli da će njegova karijera samo dve godine kasnije doživeti ovako radikalan preokret.

U oktobru 2024. godine prilikom doping kontrole ustanovljeno je da je Mudrik koristio nedozvoljenu supstancu meldonijum i fudbaler je suspendovan na četiri godine.

Pošto fudbal trenutno ne može da igra, rešio je da promeni sport, pa je kopačke zamenio sprintericama sa ciljem da nastupi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028, oktriva "Marka".

"U iznenađujućoj odluci Mudrik je odlučio da loptu zameni sprintericama. Njegov cilj je da predstavlja Ukrajinu na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Želi da se takmiči u sprinterskim disciplinama", piša španski list.

Mudrik zaista poseduje neverovatnu brzinu. Već u prvom nastupu za Čelsi zabeležen je njegov sprint od 36.67 kilometara na sat, što je rekord u brzini jednog fudbalera u Premijer ligi.

Svoju eksplozivnost sada želi da iskoristi u drugom sportu, pa vredno trenira sa sprinterskom reprezentacijom Ukrajine pod nadzorom bivših olimpijaca. Naravno, put do Olimpijskih igra neće biti nimalo lak. Mudrik će morati da ispuni stroge norme Svetske atletske federacije i uspešno prođe kvalifikacije koje će se održati u 2027. godine kako bi obezbedio mesto u timu za LA.

Transfer u Čelsi

Sjajnim partijama u dresu Šahtjora iz Donjecka Mudrik je privukao veliku pažnju brojnih evropskih velikana. U zimskom prelaznom roku 2023. godine bio je jedan od najtraženijih igrača na tržištu. U finalnoj borbi za potpis Ukrajinca bili su Čelsi i Arsenal, a Mudrik je na kraju izabrao klub sa Stamford bridža, zbog izdašnije ponude. Podsetim, Plavci su za Ukrajinca izdvojili oko 100 miliona evra.

Bio je to verovatno najveći promašaj u istoriji kluba.

