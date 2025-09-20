Slušaj vest

U subotu i nedelju, 20. i 21. septebra, na programu je čak 10. derbija širom Evrope.

Pet će biti odigrano u subotu, pet u nedelju, a ono što posebno raduje jeste činjenica da će biti malih preklapanja u terminima.

Naravno, Srbiji je najzanimljiviji onaj koji danas od 19 časova na stadionu u Humskoj igraju Partizan i Zvezda, ali to je samo delić neverovatno bogatog programa koji nas očekuje.

Fudbalska vikend ludnica kreće bitkom za Marsisajd na Enfildu, gde od 13.30 Liverpul dočekuje Everton u gradskom derbiju.

Od 17 časova na Poljudu se igra hrvatski derbi između Hajduka i Dinama iz Zagreba, a od 18.30 na programu je okršaj između Mančester Junajteda i Čelsija.

Posle 177. okršaja beogratskih večitih rivala, ljubitelji fudbala moći će da isprate i derbi severa Francuske između Lansa i Lila (21.05).

Spektakularan program očekuje nas i u nedelju, a otvaraju ga ljuti rivali iz Rima.

Od 12.30 na Olimpiku igra se čuveni rimski derbi između Rome i Lacija.

Od 17.30 gledaćemo još jedan derbi u Premijer ligi, okršaj Arsenala i Mančester sitija.

Veče je rezervisano za atinski klasik Panatinaikos - Olimpijakos (20.00) i derbi Francuske Marsej - Pari sen Žermen.

Uživajte!

Ne propustiteFudbalVELJKO JE SPAVAO U KOLIMA ČEKAJUĆI TRENING U ZVEZDI: Kako su na Marakani kalili i stvarali novu zvezdu Premijer lige!
Veljko Milosavljević
FudbalJAČANJE SARADNJE SRBIJE I AMERIKE KROZ SPORT: FSS i Kapeli sport potpisali memorandum! Priznanje Stefanu Draškoviću!
Stefan Drašković, direktor kompanije Kapeli sport za Srbiju
FudbalDOPINGOVAO FUDBALERE ČOKOLADOM, BIO VRHUNSKI LEKAR! Doktor Andrejka - svetski čovek, veliki patriota i fudbalski diplomata! O njegovim metodama i danas se priča
andrejka5.jpg
FudbalČELSI GA PLATIO 100 MILIONA, A ON REŠIO DA PROMENI SPORT! Osramoćeni as šokirao svet: Fudbal ga više ne zanima, hoće na Olimpijske igre!
profimedia-0932889886.jpg

Koreografija na večitom derbiju Izvor: Kurir