Slušaj vest

U subotu i nedelju, 20. i 21. septebra, na programu je čak 10. derbija širom Evrope.

Pet će biti odigrano u subotu, pet u nedelju, a ono što posebno raduje jeste činjenica da će biti malih preklapanja u terminima.

Naravno, Srbiji je najzanimljiviji onaj koji danas od 19 časova na stadionu u Humskoj igraju Partizan i Zvezda, ali to je samo delić neverovatno bogatog programa koji nas očekuje.

Fudbalska vikend ludnica kreće bitkom za Marsisajd na Enfildu, gde od 13.30 Liverpul dočekuje Everton u gradskom derbiju.

Od 17 časova na Poljudu se igra hrvatski derbi između Hajduka i Dinama iz Zagreba, a od 18.30 na programu je okršaj između Mančester Junajteda i Čelsija.

Posle 177. okršaja beogratskih večitih rivala, ljubitelji fudbala moći će da isprate i derbi severa Francuske između Lansa i Lila (21.05).

Spektakularan program očekuje nas i u nedelju, a otvaraju ga ljuti rivali iz Rima.

Od 12.30 na Olimpiku igra se čuveni rimski derbi između Rome i Lacija.

Od 17.30 gledaćemo još jedan derbi u Premijer ligi, okršaj Arsenala i Mančester sitija.

Veče je rezervisano za atinski klasik Panatinaikos - Olimpijakos (20.00) i derbi Francuske Marsej - Pari sen Žermen.

Uživajte!