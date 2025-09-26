Slušaj vest

Jan Karlo Simić odlučio se za nesvakidašnji potez za jednog mladog fudbalera. Sa svega 20 leta prihvatio je bogatu ponudu Al Itihada i preselio se iz Anderlehta u Saudijsku Arabiju. Iako je imao ozbiljnu priču sa Lacijom, vezano za povratak u Seriju A.

Al Itihad platio je Jana Karla Simića Anderlehtu 15.000.000 evra, a reprezentativcu Srbije dao platu od 5.000.000 evra po sezoni, bez bonusa i premija.

Jan Karlo Simić, fudbaler Al Itihada Foto: www.ittihadclub.sa

I u intervjuu za belgijski "La Derniere Heure" Jan Karlo Simić tvrdi, da ne samo da se nije pokajao, već da je oduševljen onim što je dosad video u svom novom klubu.

- Već se osećam kao kod kuće u Džedi. Samo još da se telo navikne na vreme. U Belgiji, kada je 32 stepena, to je sjajno. Ovde za to kažu, zima! Vreme je uvek dobro. Zaista sam se zaljubio u grad. Tu je more, tu su tržni centri, sjajni restorani. A ljudi... Ludo je koliko su gostoljubivi - počeo je razgovor Simić.

Jan Karlo Simić smatra da Evropljani imaju predrasude, kada je u pitanju fudbal u Saudijskoj Arabiji.

- Okružen sam momcima koji su osvajali Svetsko prvenstvo, Ligu šampiona, pa i Zlatnu loptu. Karim Benzema, Engolo Kante, Danilo Pereira, Fabinjo, Predrag Rajković... Umalo sam zaboravio Musu Dijabija, ili Stivena Bergvajna. Imamo ol-star tim. U Evropi ne razumemo koliko je fudbal u Saudijskoj Arabiji evoluirao. Superiorna je u odnosu na mnoge evropske lige, svakako u odnosu na belgijsku. Ovo je ogroman korak napred za mene. Al Itihad je najbolji tim u zemlji, možda i na kontinentu, lagano bismo mogli da igramo bilo koju od pet najvećih evropskih liga. I filozofija se promenila. Ne dovode više samo zvezde, regrutuju mlade igrače koje će razvijati i odvesti na viši nivo.

Imaće od koga u Al Itihadu da uči mladi Srbin, skuplja iskustvo i znanje.

- Benzema je trenutno je povređen, ali radujem se radu sa njim. Kakva prilika za mene. Karim je jedan od najboljih napadača u istoriji fudbala. To je prosto ludo, nemam reči da opišem koliko sam srećan... Svi me ovde inspirišu. Pa, igraću uz jednog Danila, a on je ipak referenca. PSŽ, Porto, reprezentacija Portugala. Sjajan si-vi, naučiće me on mnogo čemu.

1/14 Vidi galeriju Jan Karlo Simić Al Itihad Foto: www.ittihadclub.sa

I Simić tvrdi da više nije klinac.

- Kad sam bio mlad u Milanu sreo sam Paola Maldinija, zaista sam bio u elementu. U međuvremenu mi se i status promenio, drugačije je. Mada je poštovanje isto. Moji saigrači su ljudi koji su bukvalno menjali fudbal.

Trener Al Itihada je Francuz Loran Blan, veliko ime, svetski prvak sa Francuskom iz 1998. godine.

- Mlad sam, pa ga nisam gledao, ali naravno da znam za njega. I on se postarao, pa mi je čim sam došao rekao: "Ja sam bio štoper, tako da te držim na oku. Učinićemo te boljim fudbalerom".

Jan Karlo Simić negira da je u Saudijsku Arabiju došao isključivo zbog novca.

- Biću potpuno iskren. Ovde sam da ostanem. Kada sam video uslove za rad, kako se komforno živi, ljude, hranu, da se nivo sporta samo povećava. Rekao sam sebi da bih ovde mogao da napravim karijeru. Nisam opsednut povratkom u Evropu ako kvalitet fudbala ovde nastavi da se poboljšava.

Veruje u Srbiju - Jan Karlo Simić Foto: Fss

Ne brine se ni za mesto u reprezentaciji Srbije.

- Igram ovde sa 15 reprezentativaca. Tako da mislim da to može da ima samo pozitivan uticaj na želju da odem na Svetsko prvenstvo.

Interesovalo je Belgijance da li je Simić zvao Aleksandra Mitrovića, vezano za Saudijsku Arabiju, gde je igrao do pre desetak dana.

- Nisam ga zvao. On je posle dve godine ovde otišao u Katar. A već je jednom prilikom rekao da žali samo zato što nije ranije došao u Saudijsku Arabiju. Čak je kazao i da bi voleo da ovde ostane do kraja života.

Dobro se poznaju - Aleksandar Mitrović i Jan Karlo Simić Foto: Fss

Bilo mu je interesantno što ga je u Anderlehtu zamenio Mihajlo Ilić.

- Smejao sam se kad sam video da su jednog Srbina zamenili drugim. Ali iskreno, ne poznajem ga. Svakako mu želim sve najbolje.

U Andrelehtu je ostavio zemljaka Mihajla Cvetkovića.

- Tek mu je 18 godina. U njegovim godinama igrao za Milanovu U19 ekipu. On već svakodnevno trenira sa Anderlehtovim seniorima. Dobar je igrač. Ima kvalitet i iznad svega, dobar mentalitet. Želi da uči i to će i da radi. Samo treba da se navikne na belgijski fudbal koji je čvršći od onoga u Srbiji. Ima sve što treba da postane veliki napadač.

Govorio je i ponudi Lacija koji je želeo da ga vrati u Italiju.

- Klubovi su bili u poodmakloj fazi. Anderleht i moj menadžer su doduše razgovarali sa još nekim timovima. Ali nijedna ponuda nije bila savršena kao Al Itihadova. Ovde se jednostavno sve poklopilo. I ne žalim ni najmanje.

Jan Karlo Simić, fudbaler Al Itihada u društvu sa saigračima Foto: www.ittihadclub.sa



Otkrio je Jan Karlo Simić kakav je imao odnos sa trenerom Besnikom Hasijem, Albancem koji se pita za sve u Anderlehtu:

- Uvek je razgovarao sa mnom i kritikovao me kad smo samo nas dvojica nasamo. S druge strane, stalno me je štitio od kritika sa strane. Očinski se ponašao. Želeo je da me učini boljim fudbalerom. Lepo smo se ispričali telefonom kada je čuo da idem - objasnio je Jan Karlo Simić.

Kurir sport/DH sports