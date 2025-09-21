Slušaj vest

Veljko Milosavljević se bukvalno preko noći izborio za status i pažnju sportske javnosti u Engleskoj.

Debi u dresu Bornmuta prošle nedelje i partija bez greške u pobedi nad Brajtonom (2:1), samo tri dana po dolasku u Premijer ligu iz Crvene zvezde, izbacile su Veljka Milosavljevića u orbitu. Pred njim je novi izazov, pošto u nedelju od 15.00 časova njegov Bornmut dočekuje Njukasl.

Veljko Milosavljević na utakmici protiv Brajtona Foto: Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Igrao sa Veljkovićem, pa ga nadmašio

A, Veljko Milosavljević koji je prošlonedeljnim debijem u dresu Bornmuta postao najbolji igrač utakmice, ali i najmlađi Srbin koji je ikada zaigrao u Premijer ligi. Učinio je to sa 18 godina, dva meseca i 16 dana. Pre njega, rekord je držao Miloš Veljković sa kojim je Veljko Milosavljević poslednjih meseci igrao u Crvenoj zvezdi. Činili su štoperski tandem crveno-belih u dvomeču protiv Pafosa, u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Na treće mesto ove liste plasirao se još jedan fudbaler Crvene zvezde Kosta Nedeljković koji je igrao za Aston Vilu. Na četvrtoj poziciji je nekadašnji polaznik Partizanove škole fudbala Mateja Nastasić, a na petoj još jedan igrač Zvezdine akadamije Marko Grujić.

1/6 Vidi galeriju Veljko Milosavljević na utakmici protiv Brajtona Foto: Shaun Boggust / imago sportfotodienst / Profimedia, Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ozbiljne pohvale

Dalje, plasiran je tandem iz Partizana Lazar Marković i Aleksandar Mitrović, a onda bivši as Crvene zvezde Dejan Stefanović. Zanimljivo, Nemanja Matić igrao je u mlađim kategorijama za Crvenu zvezdu i Partizan, ali nikada nije obukao dres "večitih" u seniorskoj konkurenciji. I na desetoj poziciji je Zoran Tošić, nekadašnji igrač Partizana.

Veljko Milosavljević dobio je ozbiljne pohvale od strane trenera Bornmuta Andonija Iraiole.

- Milosavljević je na početku posmatran kao igrač za budućnost, ali posmatrajući ga tokom leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, postali smo uvereni da je on fudbaler za Bornmut - rekao je Iraiola i dodao:



- Izgleda zrelo za svoje godine. Svakodnevno marljivo trenira i deluje prilično pouzdano na terenu. Na debiju nije izgledao nervozno na terenu.

Veljko Milosavljević na utakmici Crvene zvezde i Leha iz Poznanja Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Kakva plejada asova



Najmlađi Srbi u Premijer ligi

1. Veljko Milosavljević (Bornmut) 18 godina, 2 meseca, 16 dana

2. Miloš Veljković (Totenhem) 18 godina, 6 meseci, 12 dana

3. Kosta Nedeljković (Aston Vila) 18 godina, 8 meseci, 1 dan

4. Matija Nastasić (M. siti) 19 godina, 6 meseci, 1 dan

5. Marko Grujić (Liverpul) 20 godina, 4 meseca, 7 dana

6. Lazar Marković (Liverpul) 20 godina, 5 meseci, 23 dana

7. Aleksandar Mitrović (Njukasl) 20 godina, 10 meseci, 24 dana

8. Dejan Stefanović (Šefild venzdi) 21 godina, 1 mesec, 28 dana

9. Nemanja Matić (Čelsi) 21 godina, tri meseca, 20 dana

10. Zoran Tošić (M. junajted) 21 godina, 8 meseci, 30 dana