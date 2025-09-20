Danas je na programu 177. večiti derbi, u kom će Partizan dočekati Crvenu zvezdu.
BEOGRAD JE STAO, SVE OČI SU UPRTE U HUMSKU ULICU! Ispred nas je još jedan spektakl - pogledajte atmosferu pred 177. večiti derbi! VIDEO
Prvi ovosezonski duel dva najtrofejnija srpska kluba na programu je u subotu od 19 časova na stadionu Partizana i sigurni smo da nas očekuje još jedan fudbalski spektakl.
Crno-beli su prvi na tabeli sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva, što znači da bi crveno-beli pobedom u predstojećem duelu zauzeli vodeću poziciju na tabeli Super lige Srbije, čiji su aktuelni šampioni.
Detalji sa Večitog derbija Foto: Srđan Stevanović Star Sport
Stadion će biti krcat, vreme je idealno za igru, i sve miriše na pravu fudbalsku predstavu u Humskoj ulici.
Kakva je atmosfera pred 177. okršaj Partizana i Crvene zvezde pogledajte u priloženom video snimku:
