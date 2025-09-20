Slušaj vest

Prvi ovosezonski duel dva najtrofejnija srpska kluba na programu je u subotu od 19 časova na stadionu Partizana i sigurni smo da nas očekuje još jedan fudbalski spektakl.

Crno-beli su prvi na tabeli sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva, što znači da bi crveno-beli pobedom u predstojećem duelu zauzeli vodeću poziciju na tabeli Super lige Srbije, čiji su aktuelni šampioni.

Detalji sa Večitog derbija Foto: Srđan Stevanović Star Sport

Stadion će biti krcat, vreme je idealno za igru, i sve miriše na pravu fudbalsku predstavu u Humskoj ulici.

Kakva je atmosfera pred 177. okršaj Partizana i Crvene zvezde pogledajte u priloženom video snimku:

Navijači Partizana i Zvezde pristižu na stadion Izvor: Kurir sport

Stadion Partizana ispunjen do poslednjeg mesta na utakmici protiv Oleksandrije

Blokirana Autokomanda zbog večitog derbija Izvor: MONDO/Stefan Stojanović