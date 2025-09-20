Slušaj vest

Pored okršaja večitih beogradskih rivala Crvene zvezde i Partizana, na programu će biti još dva meča koji imaju ovaj epitet, duel Novog Pazara i Vojvodine, ali i onaj nedeljni, kad na stadionu na Banovom brdu Čukarički dočekuje ekipu TSC-a (18 časova).

„Svakako da dueli Čukaričkog i TSC-a uvek izazivaju veliku pažnju, verujem da će tako biti i ovoga puta. To su dva vrlo dobro organizovana tima u svim segmentima funkcionisanja, sa vrlo kvalitetenim sastavima, tako da verujem da nas očekuje dobar fudbal na Banovom brdu. Uz naglasak da je utakmica veoma bitna za oba tima, posebno zbog činjenice da se radi o direktnim konkurentima za plasman u gornji deo tabele“, kazao je šef stručnog štaba Čukaričkog Milan Lešnjak.

TSC je poprilično promenio tim, ali to ne zavarava stručni štab belo-crnih.

„Jedna stvar je sigurna, u TSC-u su sve radili planski. Jesu im otišli bitni igrači, oni koji su bili nosioci u prethodnom periodu, ali to samo govori o kvalitetu njihovog rada i sistema koji su uspostavili. Opet, doveli su adekvatne zamene, na svim pozicijama, imaju i vrlo dobre mlade igrače i od ekipe iz Bačke Topole tek očekujem dobre partije i potvrdu njihovog kvaliteta. A mi smo svesni koliko nas težak posao očekuje na Banovom brdu“.

1/17 Vidi galeriju Kapiten Čukaričkog Marko Docić Foto: Dusan Milenkovic ©/2024 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Starsport

Činjenica je da Čukarički nema dobar odnos međusobnih rezultata protiv TSC-a u poslednje vreme. Tačnije, ekipa iz Bačke Topole ne zna za poraz od Brđana u prethodnih deset susreta, poslednji put je izgubila na svom terenu 2. oktobra 2021. godine.

„I to dovoljno govori o kvalitetu našeg rivala. Ne plašimo se tradicije, niti na nju obraćamo pažnju, ima i suprotnih slučajeva gde Čukarički protiv nekih ekipa ima sjajan skor, pa se desi neuspeh. Ovo je samo jedna utakmica, u kojoj se zaboravljaju one prethodne, ali svakako da bi bilo lepo za nas da se ta negativna tradicija prekine“, kazao je Lešnjak.

U smiraj prelaznog roka Čukarički je dobio velika pojačanja, opremu kluba sa Banovog brda zadužili su nekadašnji reprezentativci Srbije Srđan Mijailović i Nemanja Miletić, kao i povratnik Nemanja Tošić.

„Tek su stigli, pitanje je da li će i u kojoj meri moći da nam pomognu protiv TSC-a. Plan je da ih polako uvodimo u igru, ali opet oni su dovoljno iskusni igrači, sa sjajnim internacionalnim karijerama. Jedno je sigurno, biće od velike pomoći ekipi i posebno mladim momcima u timu u predstojećem periodu. Super liga je sve jača, morali smo i mi da reagujemo u tom pravcu“, zaključio je Lešnjak.