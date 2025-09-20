Fudbal
PRST PRED OKOM SE NE VIDI U HUMSKOJ ULICI! Pogledajte bakljadu navijača Partizana na večitom derbiju, sudija je morao da prekine utakmicu! VIDEO
Danas sati na stadionu u Humskoj ulici po 177. put snage će odmeriti fudbaleri Partizana i Crvene zvezde.
Stadion Partizana je biti ispunjen do poslednjeg mesto i sve aludira na to da je ispred nas još jedan fudbalski spektakl.
Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot
Navijači Partizana napravili su bakljadu u uvodnim minutima utakmice koju možete pogledati u priloženom video snimku:
Crno-beli su prvi na tabeli sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva, što znači da bi crveno-beli pobedom u predstojećem duelu zauzeli vodeću poziciju na tabeli Super lige Srbije, čiji su aktuelni šampioni.
