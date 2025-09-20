Slušaj vest

Danas sati na stadionu u Humskoj ulici po 177. put snage će odmeriti fudbaleri Partizana i Crvene zvezde.

Stadion Partizana je biti ispunjen do poslednjeg mesto i sve aludira na to da je ispred nas još jedan fudbalski spektakl.

Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Navijači Partizana napravili su bakljadu u uvodnim minutima utakmice koju možete pogledati u priloženom video snimku:

Bakljada navijača Partizana Izvor: Kurir

Crno-beli su prvi na tabeli sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva, što znači da bi crveno-beli pobedom u predstojećem duelu zauzeli vodeću poziciju na tabeli Super lige Srbije, čiji su aktuelni šampioni.

Blokirana Autokomanda zbog večitog derbija Izvor: MONDO/Stefan Stojanović