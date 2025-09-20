Slušaj vest

Fudbaleri Bajern Minhena savladali su Hofenhajm u gostima sa 4:1, u okviru četvrtog kola Bundeslige.

Bavarci su bez poraza ove sezone, jedini tim koji ima maksimalan učinak iz četiri runde takmičenja. Do nove pobede odveo ih je kapiten engleske reprezentacije Hari Kejn, koji je upisao het-trik.

Hari Kejn Foto: Profimedia, Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, Eduard Martin / imago sportfotodienst / Profimedia

Dugo se čekalo na prvi pogodak Bajerna, poveli su u 44. minut kada je Kejn pogodio na asistenciju Lenarta Karla – 1:0.

Odmah pa povratku na teren posle poluvremena, u 48. minutu dosuđen je jedanaesterac za Bajern, odgovornost je preuzeo Kejn i bio siguran sa bele tačke za 2:0.

Još jednom je Kejn bio precizan sa bele tačke u 77. minutu, a potom je Vladimir Koufal postigao utešan pogodak za Hofenhajm u 82. minutu meča – 3:1.

Tačku na meč stavio je Serž Gnabri u devetom minutu nadoknade, kada je pogodio za konačnih 4:1.

U ostalim utakmicama u terminu od 15:30, Majnc je slavio u Augsburgu sa 4:1, HSV je bio bolji od Hajndehajma 2:1, a Frajburg je deklasirao Verder u Bremenu – 0:3.

