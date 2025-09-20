Slušaj vest

Fudbaleri Verone odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Juventusa, u utakmici četvrtog kola Serije A.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Borusije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Ricco / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Juventus je poveo golom koji je Fransisko Konsejsao u 19. minutu, a bod domaćima obezbedio je Gift Orban iz jedanaesterca u 44. minutu.

Juventus je prekinuo niz od tri pobede i ima 10 bodova na prvom mestu na tabeli.

Verona je i dalje bez pobede i posle tri remija zauzima 15. mesto na tabeli sa tri boda.

Ranije danas Bolonja je na svom terenu pobedila Đenovu 2:1.

Dušan Vlahović je igrao do 57. minuta i nije bio previše primećen na terenu. Nije ponovio igru od pre nekoliko dana u Ligi šampiona, kada je protiv Borusije iz Dortmunda postigao dva gola i upisao jednu asistenciju.

Dušan Vlahović posle Letonije Izvor: Kurir