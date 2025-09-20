Navijači Partizana vređali fudbalare Crvene zvezde!
svega je bilo
"GROBARI" UDARILI NA FUDBALERE CRVENE ZVEZDE: Haos uoči večitog derbija u Humskoj! (VIDEO)
Slušaj vest
Sa početkom od 19.00 fudbaleri Partizana dočekaće u 177. večitom derbiju ekipu Crvene zvezde.
Pre početka utakmice u Humskoj, fudbaleri Zvezde izašli su na zagrevanje, a prilikom povratka u svačionicu, "grobari" su ih počastili sočnim psovkama.
Crvena zvezda - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Prinstcreen/TV Arena sport
Vidi galeriju
Pogledajte sa lica mesta kako su ih vređali:
BONUS VIDEO:
Reaguj
1