Slušaj vest

Sa početkom od 19.00 fudbaleri Partizana dočekaće u 177. večitom derbiju ekipu Crvene zvezde.

Pre početka utakmice u Humskoj, fudbaleri Zvezde izašli su na zagrevanje, a prilikom povratka u svačionicu, "grobari" su ih počastili sočnim psovkama.

Crvena zvezda - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Prinstcreen/TV Arena sport

Pogledajte sa lica mesta kako su ih vređali:

Grobari vređaju igrače Crvene zvezde Izvor: Kurir sport

BONUS VIDEO:

Navijači Partizana i Zvezde pristižu na stadion Izvor: Kurir sport