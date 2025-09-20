Slušaj vest

Šef stručnog štaba Partizana Srđan Blagojević, otkrio je neposredno pred početak 177. večitog derbija šta je rekao svojim izabranicima.

U razgovoru za TV Arena Sport, trener crno-belih je otkrio da je svojim miljenicim poručio da na teren izađu bez straha.

Srđan Blagojević Foto: Starsport

- Rekao sam im da nema razloga za strah, da moramo da osetimo stav poštovanja prema izuzetno jakom rivalu, već poštovanje više. Ovo nije nikakav pritisak, neki strahi, i samo treba da uživaju jer je privilegija da se igra derbi. Verovatno su mnogi sanjali da igraju u derbiju - istakao je Blagojević i dodao:

- Uživam u radu sa ovim momcima, koji su posvećeni, ambiciozni, željni i hoće da slušaju. Dosta upijaju. Izabrali smo put koji nije lak i koji zahteva vreme, svesni smo svih izazova i uspona i padova koje ćemo imati.

