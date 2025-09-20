Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler i kapiten Crvene zvezdeDejan Milovanović iznenada je preminuo u 41. godini života.

Milovanović je u sahranjen u subotu, na dan 177. večitog derbija u Humskoj.

Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Navijači Crvene zvezde iskoristili su tu priliku da pre početka meča na stadionu Partizana, istaknu transprent i tako se još jednom oproste od Milovanovića

Delije se oprostile od Dejana Milovanovića
Delije se oprostile od Dejana Milovanovića Foto: Kurir Sport

Ne propustiteFudbal"GROBARI" UDARILI NA FUDBALERE CRVENE ZVEZDE: Haos uoči večitog derbija u Humskoj! (VIDEO)
Grobari vređaju igrače Crvene zvezde
FudbalNEPOSREDNO PRED 177. VEČITI DERBI: Oglasio se Marko Arnautović!
profimedia-1028071355.jpg
FudbalMILOJEVIĆ VIDNO POTRESEN PRED VEČITI DERBI! Trener Crvene zvezde pomenuo Dejana Milovanovića, pa najavio najveću utakmicu: Ovde nema favorita
Vladan Milojević
FudbalTUMBAKOVIĆ PRED VEČITI DERBI: Verujem u novu Partizanovu generaciju!
qweqweqw04-news1-nenad-kostic.jpg

BONUS VIDEO:

Navijači Partizana i Zvezde pristižu na stadion Izvor: Kurir sport