OVAKO SU SE "DELIJE" OPROSTILE OD DEJANA MILOVANOVIĆA: Osvanuo transparent na 177. večitom derbiju! (FOTO)
Nekadašnji fudbaler i kapiten Crvene zvezdeDejan Milovanović iznenada je preminuo u 41. godini života.
Milovanović je u sahranjen u subotu, na dan 177. večitog derbija u Humskoj.
Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot
Navijači Crvene zvezde iskoristili su tu priliku da pre početka meča na stadionu Partizana, istaknu transprent i tako se još jednom oproste od Milovanovića
Delije se oprostile od Dejana Milovanovića Foto: Kurir Sport
