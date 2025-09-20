Slušaj vest

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde trenutno u Humskoj ulici igraju 177. večiti derbi.

U 23. minutu viđeno je prvo pravo uzbuđenje na utakmici, i to pred golom gostujućeg tima.

Bila je to najbolja šansa za Partizan koju Jurčević nije uspeo da pretvori u gol.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Jurčević je bio sam na svega nekoliko metara od gola Zvezde, ali je Mateus sjajnom intervencijom sprečio pogodak. Prethodno je golman Zvezde ispustio loptu posle centaršuta Seka, ali se uspešno iskupio.

Pogledajte ovu šansu:

Ne propustiteFudbalPRST PRED OKOM SE NE VIDI U HUMSKOJ ULICI! Pogledajte bakljadu navijača Partizana na večitom derbiju, sudija je morao da prekine utakmicu! VIDEO
partizan-zvezda-derbi-439399.JPG
FudbalMINUT ĆUTANJA ZA DEJANA MILOVANOVIĆA: Večiti derbi počeo odavanjem počasti bivšem kapitenu Crvene zvezde
Dejan Milovanović, FK Partizan, FK Crvena zvezda, 177. večiti derbi
FudbalBLAGOJEVIĆ SE OGLASIO PRED POČETAK DERBIJA I OTKRIO ŠTA JE REKAO SVOJIM IGRAČIMA! Trener crno-belih pričao strahu, Zvezdi, pritisku, a ove njegove reči odjekuju
Srđan Blagojević na meču AEK Larnaka - Partizan
Fudbal"GROBARI" UDARILI NA FUDBALERE CRVENE ZVEZDE: Haos uoči večitog derbija u Humskoj! (VIDEO)
Grobari vređaju igrače Crvene zvezde

Bakljada navijača Partizana Izvor: Kurir