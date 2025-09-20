Malo je falilo da se promeni rezultat.
JURČEVIĆ PROMAŠIO NEMOGUĆE! KAKVA JE OVO BILA ŠANSA ZA PARTIZAN! Nikome nije jasno kako ovo nije bio gol, pogledajte šta je uradio fudbaler crno-belih! VIDEO
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde trenutno u Humskoj ulici igraju 177. večiti derbi.
U 23. minutu viđeno je prvo pravo uzbuđenje na utakmici, i to pred golom gostujućeg tima.
Bila je to najbolja šansa za Partizan koju Jurčević nije uspeo da pretvori u gol.
177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Jurčević je bio sam na svega nekoliko metara od gola Zvezde, ali je Mateus sjajnom intervencijom sprečio pogodak. Prethodno je golman Zvezde ispustio loptu posle centaršuta Seka, ali se uspešno iskupio.
Pogledajte ovu šansu:
