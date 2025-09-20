Poraz Vojvodine protiv Novog Pazara - 1:0.
SUPERLIGA SRBIJE: Novi Pazar naneo prvi poraz Vojvodini!
Fudbaleri Novog Pazara ostvarili su značajnu pobedu u devetom kolu Superlige Srbije, savladavši Vojvodinu rezultatom 1:0 na svom terenu.
Jedini gol na utakmici postigao je Stefan Stanisavljević već u trećem minutu susreta.
FK Vojvodina, početak priprema Foto: FK Vojvodina
Nakon ovog trijumfa, Novi Pazar je skočio na četvrto mesto na tabeli sa ukupno 14 osvojenih bodova, dok je Vojvodina ostala na trećoj poziciji sa 17 bodova.
