Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara ostvarili su značajnu pobedu u devetom kolu Superlige Srbije, savladavši Vojvodinu rezultatom 1:0 na svom terenu.

Jedini gol na utakmici postigao je Stefan Stanisavljević već u trećem minutu susreta.

FK Vojvodina, početak priprema Foto: FK Vojvodina

Nakon ovog trijumfa, Novi Pazar je skočio na četvrto mesto na tabeli sa ukupno 14 osvojenih bodova, dok je Vojvodina ostala na trećoj poziciji sa 17 bodova.

Ne propustiteFudbalJURČEVIĆ PROMAŠIO NEMOGUĆE! KAKVA JE OVO BILA ŠANSA ZA PARTIZAN! Nikome nije jasno kako ovo nije bio gol, pogledajte šta je uradio fudbaler crno-belih! VIDEO
Screenshot 2025-09-20 194109.jpg
FudbalSTADION PARTIZANA RASPRODAT, ALI TRIBINE NISU KRCATE: Ovo je razlog zašto ima praznih mesta u Humskoj - objavljen tačan broj navijača!
Stadion Partizana 177. večiti derbi
FudbalELŠNIK KAZNIO PROMAŠEN ZICER CRNO-BELIH I UTIŠAO HUMSKU! Pogledajte kako je Zvezda povela protiv Partizana! Zbrka u šesnaestercu i gol! VIDEO
partizan-zvezda-derbi-439940.JPG
FudbalPRST PRED OKOM SE NE VIDI U HUMSKOJ ULICI! Pogledajte bakljadu navijača Partizana na večitom derbiju, sudija je morao da prekine utakmicu! VIDEO
partizan-zvezda-derbi-439399.JPG

BONUS VIDEO:

Bakljada navijača Partizana Izvor: Kurir