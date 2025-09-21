Fudbaleri Čelsija doživeli su pravi šok već na samom startu gostovanja Mančester junajtedu u okviru petog kola Premijer lige.
ŠTA URADI, CRNI GOLMANE? Čuvar mreže Čelsija napravio katastrofu o kojoj će se pričati dugo! Dobio je najraniji crveni karton u istoriji Premijer lige! VIDEO
Na semaforu je tek otkucala peta minuta kada je golman „Plavaca“, Robert Sančes, napravio potez koji će se dugo prepričavati, ali ne po dobrom.
Sančes je nesmotreno istrčao van kaznenog prostora i kao poslednji igrač odbrane grubo faulirao napadača Junajteda, što mu je donelo direktan crveni karton.
Čelsi pobedio Palmeiras Foto: Marco Galvăo / imago sportfotodienst / Profimedia
Time je postao najranije isključeni golman u istoriji Premijer lige, a usput i igrač Čelsija s najranijim isključenjem u istoriji kluba u domaćim takmičenjima.
Kako je izgledao ovaj trenutak koji je šokirao sve navijače pogledajte sami:
