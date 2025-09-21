Slušaj vest

Na semaforu je tek otkucala peta minuta kada je golman „Plavaca“, Robert Sančes, napravio potez koji će se dugo prepričavati, ali ne po dobrom.

Sančes je nesmotreno istrčao van kaznenog prostora i kao poslednji igrač odbrane grubo faulirao napadača Junajteda, što mu je donelo direktan crveni karton.

Čelsi pobedio Palmeiras Foto: Marco Galvăo / imago sportfotodienst / Profimedia

Time je postao najranije isključeni golman u istoriji Premijer lige, a usput i igrač Čelsija s najranijim isključenjem u istoriji kluba u domaćim takmičenjima.

Kako je izgledao ovaj trenutak koji je šokirao sve navijače pogledajte sami:

