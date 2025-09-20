PRVE REČI VLADANA MILOJEVIĆA POSLE TRIJUMFA U DERBIJU! Trener Crvene zvezde ne krije zadovoljstvo: "Pobeda je bila zaslužena"
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na gostovanju ekipu Partizana rezultatom 2:0 u 177. večitom derbiju.
Nakon utakmice, utiske je sumirao trener crveno-belih Vladan Milojević:
- Ne bavim se statistikom, ako vi to kažete to je lepo za čuti. Rekao sam pre utakmice i pokazalo se danas da je Partizan dobra ekipa. Imali smo dobar plan u prvom poluvremenu, mogli smo da damo još neki gol i završimo utakmicu ali je Partizan iz inicijative uspeo da smanji našu prednost. Malo smo se orijentisali da sačuvamo 2:1 nego da damo treći, ali smo imali šanse za treći - rekao je Milojević i potom dodao:
- Svaka pobeda ovde na stadionu Partizana protiv večitog rivala je uvek lepa i čestitao bih mojim igračima. Mislim da je pobeda bila zaslužena - dodao je trener Zvezde.
Milojević se dotakao i izmene Tiknizjana.
- Taktičke prirode, Tiknizjan je dobio žuti karton, imao je dosta problema sa Sekom na poziciji. Ipak je derbi, može da bude jedna nepromišljena situacija da dobije drugi žuti karton i išli smo da smanjimo rizik - kazao je trener crveno-belih.
Crveno-beli su posle devetog kola preuzeli vrh tabele sa 21 bodom iz sedam odigranih utakmica.
Tim iz Humske ulice je doživeo prvi poraz u sezoni, pa sada ima 19 bodova iz osam utakmica.