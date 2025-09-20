- Ne bavim se statistikom, ako vi to kažete to je lepo za čuti. Rekao sam pre utakmice i pokazalo se danas da je Partizan dobra ekipa. Imali smo dobar plan u prvom poluvremenu, mogli smo da damo još neki gol i završimo utakmicu ali je Partizan iz inicijative uspeo da smanji našu prednost. Malo smo se orijentisali da sačuvamo 2:1 nego da damo treći, ali smo imali šanse za treći - rekao je Milojević i potom dodao: