Jovan Milošević smanjuje rezulatatski zaostatak protiv Crvene zvezde u 177. večitom derbiju.

Vodili su crveno-beli sa 2:0, ali je napadač Partizana Jovan Milošević u 74. minutu zatresao mrežu protivničke ekipe i ulio nadu svojim navijačima.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Vukotić je dodao do Natha, ovaj zavrnuo u sredinu, Jurčević uposlio Jovana Miloševića koji je poslao loptu u mrežu.

Pogledajte gol Jovana Miloševića:

Navijači pozdravljaju fudbalere FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković