Fudbal
JOVAN MILOŠEVIĆ ZATRESAO MREŽU ZVEZDE ZA DRAMU U HUMSKOJ! Crno-beli su i dalje živi... Pogledajte gol Partizana!
Slušaj vest
Jovan Milošević smanjuje rezulatatski zaostatak protiv Crvene zvezde u 177. večitom derbiju.
Vodili su crveno-beli sa 2:0, ali je napadač Partizana Jovan Milošević u 74. minutu zatresao mrežu protivničke ekipe i ulio nadu svojim navijačima.
177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Vukotić je dodao do Natha, ovaj zavrnuo u sredinu, Jurčević uposlio Jovana Miloševića koji je poslao loptu u mrežu.
Pogledajte gol Jovana Miloševića:
Reaguj
Komentariši