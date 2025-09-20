Slušaj vest

Fudbaleri Partizana izgubili su večeras na svom stadionu od Crvene zvezde rezultatom 2:1 u 177. večitom derbiju.

Nakon meča, utiske je sumirao trener crno-belih Srđan Blagojević:

- Sigurno da možemo da naučimo to da smo shvatili da možemo da igramo protiv ovako jake Zvezde, koja je ekipa evropskog nivoa. Možda nam je faililo hrabrosti. Mislim da smo mogli da izvučemo i bolji rezultat. Uspeli smo da spustimo Zvezdu u nižu zonu, da ih nateramo da postave pet igrača pozadi. To nam je neka satisfakcija. Nedovoljna, s obzirom da je rezultat takak kakav jeste - rekao je Blagojević i potom dodao:

- Drago mi je što su igrači dali maksimum. Failo je malo drčnosti i vere u sebe. Ovakve utakmice će nam pomoći da u narednim utakmicama uđemo hrabrije. Žao mi je što nismo nagrađeni za trud. Zahvalio bih se navijačima koji su stali uz momke kada je rezultat bio negativan. Drago mi je zbog konekcije. Nadam se da će tako i ostati. Ja mogu da obećam da ćemo se potruditi da ih obradujemo na svakoj utakmici".

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda

Crveno-beli su posle devetog kola preuzeli vrh tabele sa 21 bodom iz sedam odigranih utakmica.

Tim iz Humske ulice je doživeo prvi poraz u sezoni, pa sada ima 19 bodova iz osam utakmica.