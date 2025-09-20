Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan sa 2:1 u 177. večitom derbiju.

Odmah po završetku meča u Humskoj, prilikom izlaska sa terena, Vladan Milojević se našao na udaru "grobara".

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pored sočnih uvreda koje su mu uputili, Milojevića su i gađali sa tribina.

Pogledajte:

Grobari vređali i gađali Vladana Milojevića Izvor: Kurir

