Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u Humskoj ulici ekipu Partizana rezultatom 2:1, u 177. večitom derbiju i tako zauzeli prvo mesto na tabeli Super lige Srbije.

Pored žestoke borbe na terenu, atmosfera na tribinama je takođe bila spektakularna, a viđen je i jedan incident.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Tokom drugog poluvremena na stadionu Partizana, dogodio se incident koji je nakratko skrenuo pažnju sa same utakmice, pošto je na severnoj tribini, gde su smešteni navijači Crvene zvezde, izbila vatra.

Navijači gostujućeg tima su zapalili nekoliko stolica, što je izazvalo manji požar, ali su vatrogasci pravovremenom intervencijom ugasili požar pre nego što se proširio.

Navijači Zvezde zapalili stolice na severnoj tribini Izvor: Kurir

