Nakon meča na konferenciji za medije javnosti se obratio trener Zvezde Vladan Milojević:

- Teška utakmica, lep derbi, Zadovoljio je divan ambijent. Svakako smo mogli ranije da rešimo utakmicu, međutim, ipak je to derbi i ipak igramo protiv kvalitetnog protivnika. Ušlo je u konfuziju posle 2:1. Probali smo promenom sistema i izbacivanjem Rodrigaa da se zatvorimo. Kolega Blagojević je ubacio sve ofanzivce koje ima. Bočnim loptama Natha i ZAhida, koji u svakom trenutku mogu da naprave problem. Mogli smo iz par kontri da rešimo utakmicu, nismo, to je derbi. Zadovoljni smo, pobedili smo 'večitog' protivnika na njegovom terenu, što nimalo nije lako. Bilo je bitno da smo hteli da kontrolišemo i znali smo da sa njima ne treba da uđemo u igru u tranziciji, jer imaju opasne i brze igrače - počeo je Milojević.

Radonjić golom u derbiju kupio mesto u prvom timu?

- Videćemo za njega u prvoj postavi. Danas smo izašli bez 'vingera'. Van protokola su nam ostali Olajinka i Lučić. Nekada je žrtva taktike i ideje. Nemam šta da dodam za Radonjića, sve je rečeno. Pravi, kvalitetan igrač, na njemu je samo da bude maksimalno fizički pripremljen.

Zbog čega je zamenio Kataija?

- Stvarno je privilegija kada imate dva igrača kao što su Sale Katai i Marko Arnautović u špicu. I po rezultatima njihovim, imali su dosta sprinteva. Partizan nam je preuzimao sredinu i to nikako nisam hteo, pa smo napravili promene i sa pomeranjem Tomasa smo želeli da ne trpimo toliki pritisak.

Sledeći je Seltik

- Odvojio sam ta prvenstva. U Ligu Evrope krećemo sa Seltikom, nadam se da ćemo pred našim navijačima odigrati dobro u sredu, ali opet morate da dobijate u domaćem prvenstvu i pobedite Partizan. Ne sumnjam da će navijači doći da podrže momke, jer nam dolazi ekipa koja je nivoa Lige šampiona, igrali su kvalifikacije kao i mi, prošle godine su igrali u grupnoj fazi - zaključio je Milojević.

