Slušaj vest

Trener Partizana Srđan Blagojević izneo je svoje utiske nakon poraza od Zvezde:

1/19 Vidi galeriju 177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Prvo ću čestitati Zvezdi na pobedi. Drugo, ima više tačaka na kojima trenutno razmišljam. Utisak posle utakmice je da upoređujući sa prethodnim derbijima mislim da napredujemo. Razlika u kvalitetu i kontroli igre se smanjila u odnosu na prethodna dva derbija. Za mene je to pokazatelj da napredujemo u planu igre koju želimo da implementiramo. Evidentno, još nismo dostigli taj nivo da bismo ostvarili rezultat protiv jako dobrog protivnika. Siguran sam da je ova Zvezda mnogo jača od onih timova sa kojima smo igrali u kvalifikacijama u Evropi. Nedostaje nam iskustvo da bismo mogli da prelomimo ovakve utakmice u našu korist.

- Zahvalio bih se navijačima, jer i kada smo primili prvi i drugi gol, ostali su uz nas i pomogli da se vratimo. Spustili smo Zvezdu u nisku zonu i naterali ih da se brane sa petoricom. Bili smo blizu, ali nismo uspeli, tužni smo zbog toga. Nismo zadovoljni rezultatom, ali smo ohrabreni napretkom, to svi vide i to će im pomoći da budu još posvećeniji na treninzima i da daju sve od sebe kako bismo pojačali intenzitet napretka koji je evidentan. Žao mi je, završili smo utakmicu ultraofanzivno, sa ekipom koja će se teško poajviti u narednim utakmicama. Ušli smo u rizik i, nažalost, to nam nije rezultovalo makar bodom. Idemo dalje, jedan po jedan protivnik.

O lošem početku Partizana

- U tom smeru je bio naš razgovor na poluvremenu. Rekao sam igračima da nam fali hraberosti i da nema potrebe da budu stegnuti. Derbi je, oni su mladi, ali bacio sam akcenat upravo na to, da ih uverim da možemo da budemo hrabriji i da preuzimamo odgovornost, posebno u fazi napada. Mislim da smo u drugom poluvremenu bili bolji ,da smo više kontrolisali igru i da moramo u budućnosti da obratimo pažnju na igru iza lopte i sprečavanju kontranapada i da budemo energičniji i drčniji u završnoj fazi. Imali smo više ulazaka u protivničku trećinu nego Zvezda, i tu moramo da budemo agresivniji, drčniji i da ulazimo sa verom da damo gol.

Igra Dragojevića i Ugrešića?

- Siguran sam da mogu bolje. I oni znaju da mogu bolje. To su jako talentovani momci, pred njima je svetla budućonst. Dodeljena im je uloga nosica igre i vođa ekipe, to njima nije lako i za njih je opterećenje i novi momenat u karijerama. Njihov razvoj je neverovatan, tu smo da im pomognemo, ali oscijalcije su normalne i psihološki pritisak je veliki, ali ja ću im pomoći. Mislim da je ovo najmlađa ekipa u istoriji Partizana u derbijima. Svesni smo naših kvaliteta, ali i nedostataka, ali smo se svesno uhvatili u koštac sa time.

Da li mu je žao što nije počeo Karabeljov?

- Moram da pohvalim Janisa. On nam mnogo znači kao iskusan, za potporu mladim igračima. Saigrači ga vole, koristan je za našu ekipu, koristan je bio i danas. Mi kad se opredeljujemo za sastav tima. Jedan faktor je kvalitet pojazan na prethodnim utakmicama, zatim rada na treningu, onda i taktičke zamisli. Razni faktori, ali, naravno, kad se završi utakmica svi možemo da sednemo i kažemo 'trebalo je ovako ili onako'. Trener odlučuje bez znanja kako će se šta rešiti. Samo pohvale za Janisa, isto kao i za Vanju i Ugrija - zaključio je Blagojević.

BONUS VIDEO: