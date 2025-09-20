Klub iz Ljutice Bogdana vezao dva trijumfa na stadionu Partizana prvi put od 1971. godine
Fudbal
CRVENA ZVEZDA PREKINULA NEUGODAN NIZ DUG 54 GODINE: Crveno-beli ispisali istoriju na stadionu Partizana
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde pobedom nad Partizanom u 177. večitom derbiju prekinuli su neugodan niz dug 54 godine.
177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Crvena zvezda je savladala Partizan 2:1 u okviru 9. kola Super lige Srbije.
Time je klub iz Ljutice Bogdana vezao dva trijumfa na stadionu Partizana prvi put od 1971. godine.
Crveno-beli su u novembru 1969. godine u 45. večitom derbiju slavili 2:0. Sticajem okolnosti, sledeći derbi na JNA je igran u junu 1971. godine, kada je takođe bilo 2:0.
Reaguj
Komentariši