Fudbaleri Crvene zvezde pobedom nad Partizanom u 177. večitom derbiju prekinuli su neugodan niz dug 54 godine.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Crvena zvezda je savladala Partizan 2:1 u okviru 9. kola Super lige Srbije.

Time je klub iz Ljutice Bogdana vezao dva trijumfa na stadionu Partizana prvi put od 1971. godine.

Crveno-beli su u novembru 1969. godine u 45. večitom derbiju slavili 2:0. Sticajem okolnosti, sledeći derbi na JNA je igran u junu 1971. godine, kada je takođe bilo 2:0.

Navijači Zvezde zapalili stolice na severnoj tribini Izvor: Kurir