IVANIĆ O PREMINULOM DEJANU MILOVANOVIĆU: Kapiten Crvene zvezde je imao šta da kaže posle derbija!
Crvena zvezda je u večitom derbiju u Humskoj savladala Partizan sa 2:1.
Fudbaler Crvene zvezde Mirko Ivanić je obraćanje medijima posle pobede u 177. večitom derbiju iskoristio za par rečenica o preminulom Dejanu Milovanoviću.
- Ovu priliku bih iskoristio da izjavim saučešće porodici Milovanović. On je bio kapiten, veliki igrač, ostavio je veliki trag. Jako tužne i teške stvari, prvenstveno za porodicu, a onda i za sve ljude – ne samo navijače Crvene zvezde. Bio je mlad čovek. Mislim da je to najteže, a fudbal ide dalje. Da li mi pobedili Partizan... Naravno, neću da kažem da je to nevažno, ali neke stvari su važnije od toga - rekao je Ivanić.
Kapiten crveno-belih se zatim kratko osvrnuo i na utakmicu protiv Partizana.
- Čestitao bih svojim saigračima na pobedi, nije bilo lako definitivno. Važna tri boda za nas. Idemo utakmicu po utakmicu - rekao je iskusni ofanzivni vezista, pa pa se osvrnuo i na situaciju iz završnice, kada je njegov udarac završio na stativi.
- Moglo je, malo smo ostali bez snage, pa smo iskomplikovali... Mogli smo da rešimo da bude 3:1, ali na kraju je najvažnije da smo pobedili.
Zvezdu sada očekuje duel sa Seltikom u prvom kolu Lige Evrope.
- Imamo par dana da se dobro odmorimo i pripremimo. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju, potrebna nam je njihova podrška. Nadam se da ćemo uspeti da pobedimo.
