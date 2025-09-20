Slušaj vest

Crvena zvezda je u večitom derbiju u Humskoj savladala Partizan sa 2:1.

1/3 Vidi galeriju Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

- Ovu priliku bih iskoristio da izjavim saučešće porodici Milovanović. On je bio kapiten, veliki igrač, ostavio je veliki trag. Jako tužne i teške stvari, prvenstveno za porodicu, a onda i za sve ljude – ne samo navijače Crvene zvezde. Bio je mlad čovek. Mislim da je to najteže, a fudbal ide dalje. Da li mi pobedili Partizan... Naravno, neću da kažem da je to nevažno, ali neke stvari su važnije od toga - rekao je Ivanić.

Kapiten crveno-belih se zatim kratko osvrnuo i na utakmicu protiv Partizana.

- Čestitao bih svojim saigračima na pobedi, nije bilo lako definitivno. Važna tri boda za nas. Idemo utakmicu po utakmicu - rekao je iskusni ofanzivni vezista, pa pa se osvrnuo i na situaciju iz završnice, kada je njegov udarac završio na stativi.

- Moglo je, malo smo ostali bez snage, pa smo iskomplikovali... Mogli smo da rešimo da bude 3:1, ali na kraju je najvažnije da smo pobedili.

Zvezdu sada očekuje duel sa Seltikom u prvom kolu Lige Evrope.

- Imamo par dana da se dobro odmorimo i pripremimo. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju, potrebna nam je njihova podrška. Nadam se da ćemo uspeti da pobedimo.

