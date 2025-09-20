Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2:1 u 177. večitom derbiju.

Ipak i pored velikog trijumfa u grotlu Humske, Zvezda je možda ostala i bez važnog igrača prred okršaj sa Seltikom na startu Lige Evrope (sreda 21.00).

Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Rezervista na večitom derbiju, Brazilac Rodrigao, u igru je ušao u finišu utakmice.

Posle jednog starta desnog beka Partizana Miloša Roganovića, Rodrigao je zaradio jak udarac i posekotinu na levoj nozi - i pod znakom pitanja je za meč u sredu.

Povreda Rodrigaa na večitom derbiju
Povreda Rodrigaa na večitom derbiju Foto: Fk Crvena Zvezda

