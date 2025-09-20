Posle treće uzastopne pobede Lajpcig se popeo na drugo mesto na tabeli sa devet bodova
ANDRIJA MAKSIMOVIĆ DEBITOVAO ZA LAJPCIG: "Bikovi" savladali Keln! Nedeljković ušao u finišu meča
Fudbaleri Lajpciga pobedili su večeras na svom terenu Keln 3:1, u utakmici četvrtog kola Bundeslige.
Andrija Maksimović u Lajpcigu Foto: FK Lajpcig
Lajpcig je poveo u 13. minutu golom koji je postigao Asan Uedraogo, a 10 minuta kasnije izjednačio je Jan Tilman.
Novo vođstvo domaćima doneo je Romulo Kardoso u 44. minutu, a prednost je udvostručio David Raum u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena i postavio konačan rezultat.
Keln je posle dve uzastopne pobede na početku prvenstva vezao dve utakmice bez pobede i četvrti je sa sedam bodova.
Srpski reprezentativac Andrija Maksimović debitovao je za svoj novi klub, pošto je ušao u igru u 90. minutu.
Kosta Nedeljković je zaigrao od 80. minuta.
