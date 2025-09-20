Slušaj vest

Fudbaleri Lajpciga pobedili su večeras na svom terenu Keln 3:1, u utakmici četvrtog kola Bundeslige.

Andrija Maksimović u Lajpcigu Foto: FK Lajpcig

 Lajpcig je poveo u 13. minutu golom koji je postigao Asan Uedraogo, a 10 minuta kasnije izjednačio je Jan Tilman.

Novo vođstvo domaćima doneo je Romulo Kardoso u 44. minutu, a prednost je udvostručio David Raum u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena i postavio konačan rezultat.

Posle treće uzastopne pobede Lajpcig se popeo na drugo mesto na tabeli sa devet bodova.

Keln je posle dve uzastopne pobede na početku prvenstva vezao dve utakmice bez pobede i četvrti je sa sedam bodova.

Srpski reprezentativac Andrija Maksimović debitovao je za svoj novi klub, pošto je ušao u igru u 90. minutu.

Kosta Nedeljković je zaigrao od 80. minuta.

