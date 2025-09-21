Slušaj vest

Poraz Partizana u 177. večitom derbiju očigledno je teško pao pristalicama crno-bele boje.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Partizan je izgubio rezultatom 1:2 na svom terenu u 9. kolu Super lige Srbije .

Po završetku meča došlo je do verbalnog sukoba između člana uprave Predraga Mijatovića i navijača sa zapadne tribine.

Sukob je bio toliko žustar, da su pojedinci iz svečane lože morali da intervenišu i odvuku Mijatovića. Snimak nema tona, pa nije poznato šta je konkretno bila tema svađe.

Predrag Mijatović je u Humsku stigao pre skoro godinu dana, kao deo tima Rasima Ljajića sa ciljem da stabilizuje klub.

Crno-beli su uspeli da zaustave dalje zaduživanje i da vrate deo dugova, ali još uvek nisu ni blizu nekog trofeja, pa su navijači počeli da gube strpljenje.

Takođe, Mijatović je u nekoliko navrata izjavama i potezima prilično uzburkao strasti među pristalicama kluba, pa se čini da je sve ovo kulminiralo posle derbija.

Bakljada navijača Partizana Izvor: Kurir