"Razgovarao je sa mnom, sa stručnim štabom i saigračima, i čini mi se da su ta objašnjenja dobro prihvaćena. Nije još u punoj formi jer je neko vreme trenirao samostalno ili sa rezervama. Da li će igrati sutra? Još nisam odlučio, videćemo da li će početi ili ući kasnije", rekao je trener Ivan Jurić na konferenciji za medije.

Lukman se vratio treninzima sa prvim timom u četvrtak, dan nakon poraza Atalante od Pari Sen Žermena (0:4) u Ligi šampiona.

CELA EVROPA PLAČE: Atalanta poklekla u zaustavnom vremenu! Nejmar i Mbape odveli PSŽ u polufinale LŠ (VIDEO) Foto: EPA

Nigerijski reprezentativac (27) je pod ugovorom do 2027. godine, a Inter je ovog leta nudio više od 40 miliona evra, što je klub iz Bergama odbio.

Posle toga Lukman je odbio da se priključi pripremama i bio disciplinski kažnjen. Od dolaska 2022. godine u Atalantu postigao je 52 gola na 118 utakmica u svim takmičenjima.

