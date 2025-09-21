PRAVIO HAOS, IZBAČEN IZ TIMA, A SADA JE PONOVO TU! U ekipu se vratio fudbaler kog je italijanski klub suspendovao - trener otkrio sve, evo hoće li igrati danas!
"Razgovarao je sa mnom, sa stručnim štabom i saigračima, i čini mi se da su ta objašnjenja dobro prihvaćena. Nije još u punoj formi jer je neko vreme trenirao samostalno ili sa rezervama. Da li će igrati sutra? Još nisam odlučio, videćemo da li će početi ili ući kasnije", rekao je trener Ivan Jurić na konferenciji za medije.
Lukman se vratio treninzima sa prvim timom u četvrtak, dan nakon poraza Atalante od Pari Sen Žermena (0:4) u Ligi šampiona.
Nigerijski reprezentativac (27) je pod ugovorom do 2027. godine, a Inter je ovog leta nudio više od 40 miliona evra, što je klub iz Bergama odbio.
Posle toga Lukman je odbio da se priključi pripremama i bio disciplinski kažnjen. Od dolaska 2022. godine u Atalantu postigao je 52 gola na 118 utakmica u svim takmičenjima.