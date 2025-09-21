Slušaj vest

Nakon sinoćnjeg večitog derbija, dok su igrači Crvene zvezde slavili, golman Mateuš je samo legao na travu. Umoran, iscrpljen, bez snage da slavi pobedu sa svojim saigračima.

Nekoliko puta tokom utakmice tražio je pomoć lekarske ekipe. Delovalo je da ima problem, ali nije želeo da izađe. Ostao je među stativama i pružio fantasitčnu partiju, a bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu aktuelog šampiona Srbije.

Kada je skupio snagu da ustane, njemu je odmah prišao trener golmana, Nemanja Supić. Zagrlio ga je, rekao mu nekoliko reči i pustio ga da se pridruži saigračima, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Reakcija Mateuša posle pobede Zvezde u derbiju

Podsetimo, Crvena zvezda je sinoć u Humskoj ulici savladala večitog rivala rezultatom 2:1 i tako se popela na vrh Super lige Srbije.

Crveno-beli su posle devetog kola preuzeli prvo mesto na tabeli sa 21 bodom iz sedam odigranih utakmica, dok su rno-beli su doživeli prvi poraz u sezoni, a sada imaju 19 bodova iz osam utakmica.

