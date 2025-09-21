Fudbal
DAO GOL POSLE 38 SEKUNDI, SRUŠIO PARTIZAN U HUMSKOJ, PA SE OGLASIO NA INSTAGRAMU! Radonjić objavom zapalio mreže, a o jednom komentaru se posebno priča! FOTO
Slušaj vest
Nemanja Radonjić bio je strelac u pobedi Zvezde nad Partizanom u jučerašnjem večitom derbiju.
Posle pobede od 2:1, srpski fudbaler objavio je galeriju fotografija na svom Instagram profilu uz opis "Beograd je ceo crveno-beo".
Napadač Zvezde u Ligi šampiona. Foto: Starsport
Vidi galeriju
Njegovu objavo porkomentarisao je i Marko Arnautović.
"Svaka čast, sinko“, napisao je reprezentativac Austrije.
On je i na svojoj Instagram priči okačio svoju fotografiju uz opis "Za nas nema leka".
Kurir sport / Sportske.netNe propustite
Reaguj
Komentariši