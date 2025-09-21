Slušaj vest

Nemanja Radonjić bio je strelac u pobedi Zvezde nad Partizanom u jučerašnjem večitom derbiju.

Posle pobede od 2:1, srpski fudbaler objavio je galeriju fotografija na svom Instagram profilu uz opis "Beograd je ceo crveno-beo".

Napadač Zvezde u Ligi šampiona. Foto: Starsport

Njegovu objavo porkomentarisao je i Marko Arnautović.

"Svaka čast, sinko“, napisao je reprezentativac Austrije.

On je i na svojoj Instagram priči okačio svoju fotografiju uz opis "Za nas nema leka".

