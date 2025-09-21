Slušaj vest

Crvena zvezda je kao gost pobedila Partizan rezultatom 2:1 i tako preuzela lidersku poziciju u Super ligi Srbije.

Taktičko nadmudrivanje Vladana Milojevića i Srđana Blagojevića je pripalo strategu ekipe iz Ljutice Bogdana, a mladi tim Partizana je pokazao zube iskusnijem rivalu, pa i više od toga.

Neke stvari sa najveće utakmice srpskog fudbala nisu mogle da se vide preko televizijskog prenosa, a mi vam donosimo tri utiska koja su obeležila derbi.

Radi se o stvarima koje nisu vezane za taktiku i igru dva tima. Ovaj put, večiti derbi su obeležile emocije, u raznim oblicima...



Katai je malo nervozan?

Možda je zvezdin "Magiko" perfekcionista koji želi da u igri Crvene zvezde sve funkcioniše kao sat. Na taj način, Aleksandar Katai bi bio i više od desne ruke Milojevića na terenu.

Teško je izbrojati koliko je puta iskusni fudbaler pokazao da je lider Crvene zvezde i, u njegove kvalitete i ono što radi na terenu ne bi trebalo sumnjati.

Kada je reč o utakmicama protiv Partizana uvek je bio i te kako motivisan.

Ovaj put je, na trenutke delovalo da mu ozbiljno smeta svaka greška koju njegov tim napravi, pa su gledaoci, barem oni koji su bili na stadionu, mogli da vide često ispoljavanje nervoze.

Negodovanja u vidu klimanja glavom, ili odmahivanja rukama, bili su najčešći gestovi koje je Katai pravio tokom 177. večitog derbija, a uz to mu nije bio problem da saigračima stavi do znanja da su pogrešili, na primer, kada je od defanzivne linije zahtevao da ostanu smireni i ispoštuju dogovoreno.

Bilo je i nekih kratkih razmena reči sa Mirkom Ivanićem, još jednim liderom ove generacije crveno-belih, ali to je uobičajeno za njih dvojicu. Na kraju je Zvezda pobedila, a možemo da pretpostavimo da je Katai odradio za ekipu ono što je i trebalo da odradi.



Bes Grobara



Atmosfera na stadionu u Humskoj je bila odlična od početka (pa i pre početka), pa do kraja. Tribine su bile odlično popunjene, a navijači oba tima su odradile svoje - zvezdaši napunili sektor koji im je namenjen, partizanovci ostatak tribina.

Uz međusobne prozivke i stvari na koje smo odavno navikli, Grobari i Delije su pružili sjajnu podršku svojim ekipama.

Međutim, domaći navijači su imali problem da iskontrolišu emocije i svoje mišljenje o sudijskim odlukama.

Nenad Minaković je treći put u karijeri bio glavni arbitar na večitom derbiju. Kako se snašao u subotu u Humskoj oceniće sudijska komisija i u ovom tekstu ne postoji namera da se na bilo koji način komentariše suđenje. Svakako, nema sumnje da je novi predsednik pomenute organizacije Domeniko Mesina sa posebnom pažnjom pratio dešavanja sa 177. večitog derbija.

Grobari su od početka utakmice imali zamerke, a protestovali su prilično često i glasno.

U novinarskoj loži na istočnoj strani stadiona utisak je bio da je pre svega nezadovoljstvo izazvao kriterijum suđenja. "Sitni" faulovi na sredini terena koje je Minaković dosudio za Crvenu zvezdu, a nije za Partizan. Delovalo je da su takve situacije na početku razbesnele navijače Partizana, a da su reakcije na sudijske odluke bile sve žustrije kako je utakmica išla prema završnici.



Emocije zbog Dekija Milovanovića i "partizanovih beba"



Čuveni srpski fudbaler, nekadašnji kapiten Crvene zvezde i reprezentativac Srbije je sahranjen na dan derbija, nekoliko sati pre početka utakmice.

Njegov tragičan odlazak je potresao širu javnost u Srbiji, a posebno ljubitelje fudbala.

Dejan Milovanović je i sam imao uspehe u crveno-belom dresu kada je reč o najvećoj utakmici srpskog fudbala, a pred sam početak je održan minut ćutanja.

Nešto više od 26.000 navijača, većinom partizanovih, ustalo je i ukazalo poštovanje nekadašnjem fudbaleru veznog reda.

Na severnoj tribini je istaknut transparent posvećen Milovanoviću.

A, nakon pobede Crvene zvezde navijači su, zajedno sa fudbalerima, skandirali ime - Milovanović Dejan.

Sa druge strane, podrška koju su dobili fudbaleri Partizana posle utakmice je nešto što će pamtiti mladi crno-beli, ali i oni iskusniji koji su u manjini.

Partizan je hrabro izašao na megdan iskusnijem i skupljem timu, a navijači su to umeli da pozdrave.

Jasno je da poraz u večitom derbiju nikada ne može da se primi lako, ali uz ono što su doživeli nakon završetka utakmice, fudbalerima ekipe iz Humske će biti koliko-toliko lakše.

"I kada gubiš, ja ti pevam" čulo se sa južne, istočne i zapadne tribine posle poraza crno-belih.

Pogledajte kako je to izgledalo:

